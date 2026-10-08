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અંડર-19 એશિયા કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર, ભારત-પાકિસ્તાન આ દિવસે ટકરાશે

અંડર-19 એશિયા કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 5 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે.

અંડર-19 એશિયા કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર
અંડર-19 એશિયા કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2026 at 5:45 PM IST

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U19 ASIA CUP 2026: એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) એ આગામી પુરુષોના અંડર-19 એશિયા કપ 2026નું સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. નવ દિવસ સુધી ચાલનારી આ ટુર્નામેન્ટ ઓમાનમાં 5 થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન બે અલગ-અલગ સ્થળોએ યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે, જેમને ચાર-ચાર ટીમોના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે; પરિણામે, ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન આ બંને કટ્ટર હરીફો વચ્ચે એકથી વધુ મેચ જોવા મળવાની શક્યતા છે.

પાકિસ્તાને ડિસેમ્બર 2025માં યોજાયેલી અગાઉની આવૃત્તિની ફાઇનલમાં ભારતને હરાવીને બીજી વખત અંડર-19 એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે, પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમ પોતાના ખિતાબના બચાવ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ચાલો, 2026 અંડર-19 એશિયા કપના કાર્યક્રમ પર એક નજર કરીએ.

અંડર-19 એશિયા કપ 2026નું માળખું

અંડર-19 એશિયા કપ 2026માં ભાગ લેનારી આઠ ટીમોને બે જૂથોમાં વહેંચવામાં આવી છે, જેમાં દરેક જૂથમાં ચાર ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ Aમાં ભારત, પાકિસ્તાન, UAE અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ Bમાં શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને મલેશિયાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન કુલ 12 મેચો રમાશે. દરેક જૂથમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમી-ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરશે. બંને સેમી-ફાઈનલ મેચો 12 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે, જ્યારે ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ 14 નવેમ્બરના રોજ રમાશે.

ટુર્નામેન્ટની તમામ 15 મેચો સવારે 10:30 વાગ્યે (ભારતીય માનક સમય મુજબ) શરૂ થશે. ફાઈનલ સિવાય, દરેક મેચ-ડે (મેચના દિવસે) બે મેચો રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 50-ઓવરના ફોર્મેટમાં યોજાશે, જે 2025માં UAEમાં યોજાયેલી આવૃત્તિને અનુરૂપ છે.

ગ્રુપ A: ભારત, પાકિસ્તાન, UAE અને નેપાળ.

ગ્રુપ B: શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને મલેશિયા.

ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે 8 નવેમ્બરે મુકાબલો

અંડર-19 એશિયા કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની અત્યંત પ્રતિક્ષિત મેચ 8 નવેમ્બરે યોજાનાર છે. બંને ટીમો ઓમાનના OCA ગ્રાઉન્ડ 1 પર સામસામે ટકરાશે. ગ્રુપ Aમાં સામેલ બંને ટીમો માટે આ મેચ નિર્ણાયક રહેશે અને તે ક્રિકેટ જગતનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે. અગાઉ, ગયા વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો.

ડિસેમ્બર 2025માં દુબઈના ICC એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, ફરહાન યુસુફના નેતૃત્વ હેઠળની પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમે ભારતને 191 રનથી હરાવીને તેમનો બીજો અંડર-19 એશિયા કપ ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે, ભારતીય ટીમ પાસે પાકિસ્તાન સામેના આ ગ્રુપ-સ્ટેજ મુકાબલા દરમિયાન તે હારનો બદલો લેવાની અને ટુર્નામેન્ટની મજબૂત શરૂઆત કરવાની તક છે. બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે.

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U19 ASIA CUP 2026 SCHEDULE
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