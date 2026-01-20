દક્ષિણ આફ્રિકાએ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં તાન્ઝાનિયાને 329 રનથી હરાવ્યું
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2026ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં તાન્ઝાનિયા સામે 397 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : January 20, 2026 at 8:36 PM IST
વિન્ડહોક (નામિબિયા): અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026માં અફઘાનિસ્તાન સામે પોતાની પહેલી મેચ હારી ગયા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી મેચમાં પોતાનો સર્વોચ્ચ સ્કોર બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. 19 જાન્યુઆરી, સોમવારના રોજ હાઇ પર્ફોર્મન્સ ઓવલ ખાતે તાન્ઝાનિયા સામે દક્ષિણ આફ્રિકાનો 397/5 નો વિશાળ સ્કોર, હવે ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માં કોઈપણ ટીમનો સૌથી મોટો સ્કોર છે. આ સિઝનની શરૂઆતમાં, શ્રીલંકાએ જાપાન સામે 391 રન બનાવ્યા હતા.
આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી વધુ સ્કોર પણ છે. આ પહેલાનો સૌથી વધુ સ્કોર 2012ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં નામિબિયા સામે 359/6 હતો. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થયા પછી આ આઠમો સૌથી વધુ સ્કોર છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 2002માં કેન્યા સામે 480/6 સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે.
બે ખેલાડીઓએ સદી ફટકારી
કપ્તાન મોહમ્મદ બુલબુલિયા અને જેસન રોલ્સે સદી ફટકારીને દક્ષિણ આફ્રિકાને આ મોટો સ્કોર બનાવ્યો. બુલબુલિયાએ 108 બોલમાં 108 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રોલ્સ 101 બોલમાં 125 રન બનાવી અણનમ રહ્યા, જેમાં દસ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. બંનેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 201 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. પોલ જેમ્સે પણ માત્ર 18 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા 400 રનના આંકડાથી માત્ર ત્રણ રન દૂર રહ્યું.
તાંઝાનિયા 329 રનથી હારી ગયું
397 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, તાંઝાનિયા 32.2 ઓવરમાં માત્ર 68 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે 329 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા હવે ૨૨ જાન્યુઆરીએ આ જ સ્થળે તેમની છેલ્લી ગ્રુપ ડી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે.
