U-19 WORLD CUP 2026: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, ટુર્નામેન્ટમાં જીતની હેટ્રિક લગાવી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ત્રીજી જીત નોંધાવીને સુપર સિક્સમાં પહોંચી ગઈ છે.

અંડર-19 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
અંડર-19 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
બુલાવાયો (ઝિમ્બાબ્વે): ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમે વરસાદથી પ્રભાવિત મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને સાત વિકેટથી હરાવીને ગ્રુપ બીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. ટીમે અત્યાર સુધી છ પોઈન્ટ સાથે ટુર્નામેન્ટના સુપર સિક્સ તબક્કા માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે.

ભારતે સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. ભારતીય બોલરોના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે બેટ્સમેનોને આગળ મુશ્કેલ કાર્ય હતું. 37 ઓવરમાં 130 રનના DLS લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં જ એરોન જ્યોર્જ (7) ગુમાવી દીધો. જોકે, વૈભવ સૂર્યવંશી અને આયુષ મ્હાત્રેએ બીજી વિકેટ માટે 76 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. સૂર્યવંશીએ 23 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા, જ્યારે મ્હાત્રેએ 27 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા.

સૂર્યવંશી અને મ્હાત્રેના પતન પછી, વિહાન મલ્હોત્રા અને વેદાંત ત્રિવેદીની જોડીએ ભારતની જીત સુનિશ્ચિત કરી. તેમની ભાગીદારીએ ભારતને માત્ર 13.3 ઓવરમાં 130 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં મદદ કરી. ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની ત્રીજી જીત સાથે, ભારત 6 પોઈન્ટ અને +2.719 ના નેટ રન રેટ સાથે ગ્રુપમાં ટોચ પર છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ 135 રનમાં ઓલઆઉટ થયું

અગાઉ, ભારતીય બોલિંગ યુનિટે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને શરૂઆતથી જ ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા હતા. આરએસ એમ્બ્રીસ શોના સ્ટાર રહ્યા હતા, તેમણે ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે હેનિલ પટેલે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. એમ્બ્રીસે 8-1-29-4 ના આંકડા નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે હેનિલે 7.2-1-23-3 ના બોલિંગ આંકડા નોંધાવ્યા હતા. ખિલન પટેલ, મોહમ્મદ અના અને કનિષ્ક ચૌહાણે એક-એક વિકેટ લીધી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે, કેલમ સેમસન ક્રીઝ પર રહ્યા અને અણનમ 37 રન બનાવ્યા, જ્યારે સેલ્વિન સંજયે 28 રન બનાવ્યા. છ બેટ્સમેનોએ એક આંકડામાં રન બનાવ્યા.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ

આ જીતથી ભારત સુપર સિક્સ તબક્કાના ગ્રુપ 2 માં પણ આગળ વધ્યું છે, જેમાં ઈંગ્લેન્ડ, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વેનો સમાવેશ થાય છે. પાંચ વખતના ચેમ્પિયન ભારત તેમની આગામી મેચ 27 જાન્યુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે અને 1 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે રમશે.

