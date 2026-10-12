તુષાર દેશપાંડેની હેટ્રિક, 7 ઓવરમાં 5 વિકેટ લઈ મચાવી સનસનાટી
રણજી ટ્રોફીમાં મુંબઈ તરફથી રમતા તુષાર દેશપાંડેએ છત્તીસગઢ સામે હેટ્રિક લઈને સનસનાટી મચાવી દીધી હતી.
Published : October 12, 2026 at 5:53 PM IST
Ranji trophy 2026-27: તુષાર દેશપાંડેએ રણજી ટ્રોફીમાં હેટ્રિક લઈને ઈતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ચંદીગઢ સામેની મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ ફાસ્ટ બોલરે માત્ર 7 ઓવરમાં 5 વિકેટ લઈને ટીમની જીત પર મહોર મારી દીધી છે. તે જ સમયે, ચંદીગઢની ટીમ મેચમાં ઘણી પાછળ છે અને શરમજનક હારના આરે ઉભી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા મુંબઈએ 429 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ચંદીગઢનો પ્રથમ દાવ 78 રનમાં સમેટાઈ ગયો હતો. નિશંક બિરલાએ સૌથી વધુ 33 રન બનાવ્યા હતા.
તુષારે તેની હેટ્રિક પૂરી કરતી વખતે અર્જુન આઝાદ, શિવમ ભામ્બરી અને દીપેન્દ્ર કુશને આઉટ કર્યા હતા. અર્જુન આઝાદે 33 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા હતા. આ પછી તુષારે તેને આઉટ કર્યો, પરંતુ શિવમ ભામ્બરી અને દીપેન્દ્ર કુશ પ્રથમ બોલમાં ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયા.
A hat-trick for Tushar Deshpande in the #RanjiTrophy 🔥 🔥 https://t.co/2YnyxI4t8f— Cricbuzz (@cricbuzz) October 12, 2026
અડધી ટીમ 7 ઓવરમાં આઉટ થઈ ગઈ હતી
તુષાર દેશપાંડેએ આ મેચમાં શાનદાર શરૂઆત કરી. તેણે પહેલા અર્સલાન ખાનને બોલ્ડ કરીને ટીમને પહેલી વિકેટ અપાવી. ત્યારબાદ તેણે અર્જુન આઝાદને આઉટ કર્યો. આગામી બે બોલમાં તેણે શિવ ભાંબરી અને દીપેન્દ્ર કુશની વિકેટ લીધી અને તેની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. આગામી ઓવરમાં તેણે રાજ બાવાને પણ આઉટ કર્યા. તેણે 7 ઓવરમાં 17 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી, જેમાં એક મેડન ઓવરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
First game of the Ranji season. Hat-trick. 5-fer. In just 7 overs. TUSHAR BHAU AIKAT NAHI 🔥 https://t.co/HGLd2aaUQP— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) October 12, 2026
હેટ્રિક કેવી રીતે પૂર્ણ થઈ?
તુષાર દેશપાંડે ચંદીગઢની ઇનિંગની 11મી ઓવર બોલિંગ કરવા આવ્યો. ચંદીગઢના કેપ્ટન મનન વોહરાએ પહેલા બોલ પર કોઈ રન લીધો ન હતો. તેણે બીજા બોલ પર એક રન લીધો. ત્રીજા બોલ પર અર્જુન આઝાદ સિલ્વેસ્ટર ડિસોઝાના હાથે કેચ થયો. અર્જુન 33 બોલમાં 3 ચોગ્ગાની મદદથી 20 રન બનાવીને આઉટ થયો. તુષારે ઓવરના ચોથા બોલ પર શિવમ ભાંબરીને બોલ્ડ કર્યો. શિવમ પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં અને પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. તુષારે ઓવરના પાંચમા બોલ પર દિપેન્દ્ર કુશને યશસ્વી જયસ્વાલ દ્વારા કેચ કરાવ્યો. તે પણ પહેલા બોલ પર ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો અને તુષારની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. રાજ બાવાએ ઓવરના છેલ્લા બોલનો સામનો કર્યો, અને કોઈ રન બન્યો નહીં.
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