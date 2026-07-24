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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, જુડો સ્ટાર તુલિકા માન NADA દ્વારા સસ્પેન્ડ

બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર જુડોકા તુલિકા માનને નેશનલ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (NADA) દ્વારા કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે.

tulika maan suspended by nada
tulika maan suspended by nada (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 5:52 PM IST

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Tulika Maan Suspended: બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સની સિલ્વર મેડલ વિજેતા જુડોકા તુલિકા માનને નેશનલ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (NADA) દ્વારા કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 12 મહિનામાં ત્રણ વખત તેણીના ઠેકાણા કે સરનામાની જાણ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ તેની સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેણીને આગામી ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી છે. તુલિકા માન 2022 બર્મિંગહામ ગેમ્સમાં +78 કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો અને ગ્લાસગોમાં પણ ભારત માટે મેડલ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી.

સસ્પેન્શનને કારણે, 27 વર્ષીય હેવીવેઇટ જુડોકા તુલિકા માન ગ્લાસગોમાં યોજાનારી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ભારતીય જુડો ટીમ હજુ સ્કોટલેન્ડનો પ્રવાસ કરી શકી નથી. ભારતીય જુડો ટીમની મેચ 31 જુલાઈથી શરૂ થશે અને જુડોકા 27 જુલાઈએ પ્રવાસ કરશે.

બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર તુલિક માનને છેલ્લા 12 મહિનામાં ત્રણ વખત પોતાનું સ્થાન કે સરનામું જણાવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ NADA દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. માનને 2022 ગેમ્સમાં 78 કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો અને ગ્લાસગોમાં પણ તેમના દ્વારા મેડલ જીતવાની અપેક્ષા હતી.

"તેણે છેલ્લા 12 મહિનામાં ત્રણ વખત પોતાનું સ્થાન જણાવ્યું નથી અને NADAએ તેને નોટિસ મોકલી છે. તેથી, તેને ટીમમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે," એક જુડો કોચે પીટીઆઈને જણાવ્યું. અન્ય એક જુડોકા, અરુણ કુમાર (73 કિગ્રા) ને પણ સ્પર્ધા બહારના ડોપ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જવા બદલ ગુરુવારે ટીમમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.

27 વર્ષીય ભારતીય જુડોકા તુલકી છેલ્લા એક દાયકાથી ભારતીય જુડોના અગ્રણી ચહેરાઓમાંની એક રહી છે. નાની ઉંમરે પિતા ગુમાવ્યા બાદ દિલ્હી પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અમૃતા દ્વારા ઉછરેલી, તુલકીએ 8 વર્ષની ઉંમરે ફૂટબોલ છોડી દીધું અને જુડો પસંદ કર્યો. કોચ યશપાલ સોલંકીના માર્ગદર્શન હેઠળ, તેણીએ જુડોમાં પોતાના માટે એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું.

તેણીની કારકિર્દીનો વળાંક બર્મિંગહામમાં 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આવ્યો, જ્યાં તેણીએ મહિલા +૭૮ કિગ્રા વર્ગમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો, અને આવું કરનારી તે બીજી ભારતીય જુડોકા બની. ઘૂંટણની ગંભીર ઈજા સામે લડવા છતાં તેણી પાછળથી પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાય થઈ.

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TULIKA MAAN
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TULIKA MAAN SUSPENDED

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