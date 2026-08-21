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ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદે રચ્યો ઇતિહાસ, ચીની જોડીને હરાવીને મેડલ નિશ્ચિત કર્યો

દિલ્હીમાં ચાલી રહેલી બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદે ભારત માટે પહેલો મેડલ નિશ્ચિત કરી લીધો છે.

ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદ
ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 2:55 PM IST

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BWF WORLD CHAMPIONSHIPS: ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડીઓ ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદ, જેઓ વિશ્વ ક્રમાંક 39 માં ક્રમે છે, તેમણે BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2026 માં દેશ માટે મેડલ નિશ્ચિત કર્યો છે. તેમણે શુક્રવારે નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી એરેના ખાતે યોજાયેલી મહિલા ડબલ્સ ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં ચોથી ક્રમાંકિત ચીની જોડી જિયા યિફાન અને ઝાંગ શુક્સિયનને હરાવી હતી. આ શાનદાર જીત સાથે, તેમણે ભારત માટે ઓછામાં ઓછો બ્રોન્ઝ મેડલ સુનિશ્ચિત કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

પહેલો સેટ ગુમાવ્યા બાદ ટ્રીસા અને ગાયત્રીનું શાનદાર વાપસી

ભારતીય જોડી આ મેચમાં સારી શરૂઆત કરી શકી ન હતી, પહેલી ગેમ 16-21થી હારી ગઈ હતી. જોકે, તેઓએ શાનદાર વાપસી કરીને બીજી ગેમ 21-15થી જીતી લીધી. આ ગતિ જાળવી રાખતા, તેઓએ ત્રીજી અને નિર્ણાયક ગેમમાં 21-13થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, ભારતે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં મહિલા ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં ઓછામાં ઓછો એક મેડલ સુનિશ્ચિત કર્યો છે. 2011માં જ્વાલા ગુટ્ટા અને અશ્વિની પોનપ્પાએ બ્રોન્ઝ જીત્યા પછી આ શ્રેણીમાં ભારતનો આ પહેલો મેડલ છે.

પીવી સિંધુ રાઉન્ડ ઓફ 16માં બહાર

આ જીત ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે, કારણ કે તે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં એકમાત્ર કન્ફર્મ મેડલ છે. અગાઉ, પીવી સિંધુ, લક્ષ્ય સેન, ઉન્નતિ હુડા અને આયુષ શેટ્ટી જેવા ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ જેમની પાસેથી મેડલની અપેક્ષા હતી - તે પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા હતા. પીવી સિંધુને પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) મેચમાં ચીનની ત્રીજી ક્રમાંકિત વાંગ ઝી યી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સિંધુ ગયા વર્ષે BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પણ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.

સાત્વિક-ચિરાગ પર પણ મેડલની આશા

સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીની પુરુષ ડબલ્સની જોડી પણ ભારત માટે વધુ એક મેડલ જીતવાની રેસમાં છે. પાંચમી ક્રમાંકિત ભારતીય જોડી શુક્રવારે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ત્રીજા ક્રમાંકિત ચીની જોડી લિયાંગ વેઈ કેંગ અને વાંગ ચાંગ સામે ટકરાશે. જો સાત્વિક અને ચિરાગ આ મેચ જીતી જાય છે, તો ભારત માટે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં બીજો મેડલ નિશ્ચિત થઈ જશે.

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TAGGED:

TREESA JOLLY AND GAYATRI GOPICHAND
GAYATRI GOPICHAND
BADMINTON
TRESSA JOLLY
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