2027ના વર્લ્ડ કપમાં રોહિત અને કોહલી રમશે, ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ કર્યો ખુલાસો
ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેને પહેલી વનડે મેચ પહેલા રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Published : October 17, 2025 at 5:29 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણી રવિવારથી શરૂ થવાની છે. તે પહેલા, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમો પ્રેક્ટિસ માટે પર્થ પહોંચી હતી. આ સમય દરમિયાન, ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડે મીડિયા સાથે વાત કરી. તેઓએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરી. હેડે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની ODI શ્રેણી અને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાંથી સંભવિત વાપસી વિશે ચર્ચા કરી.
રોહિત અને કોહલી પર હેડનું મોટું નિવેદન
ટ્રેવિસ હેડે કહ્યું, "વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંને મહાન સફેદ બોલના ખેલાડીઓ છે. વિરાટ કોહલી કદાચ સર્વકાલીન મહાન સફેદ બોલના ખેલાડી છે, અને રોહિત શર્મા કોઈથી પાછળ નથી. તેમણે ઇનિંગ્સ ખોલીને જે કર્યું છે તે ખૂબ પ્રશંસાપાત્ર છે. મને લાગે છે કે તેઓ બંને 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમશે. તે રમત માટે ખૂબ જ સારું રહેશે."
અક્ષર પટેલનું રોહિત અને કોહલી વિશે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન
અક્ષર પટેલે કહ્યું, "તેઓ બંને સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તે (રોહિત) બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે. જ્યારે અમે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બંને સારા સંપર્કમાં દેખાતા હતા. તેઓ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. તેમની હાજરી (અનુભવી ખેલાડીઓ તરીકે) શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ માટે મદદરૂપ થશે. તે તેમની પાસેથી ઘણું શીખશે."
એ નોંધવું જોઈએ કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ મે 2025 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. હવે, તેઓ ભારત માટે ફક્ત ODI રમે છે. તેમનો છેલ્લો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માર્ચમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 દરમિયાન હતો, જ્યાં રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ચેમ્પિયન બન્યું હતું.
ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી, રોહિત અને કોહલી ફક્ત IPL માં જ રમ્યા હતા અને ત્યારથી તેઓ ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે. બંને 19 સપ્ટેમ્બરે મેદાનમાં પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા છે. રોહિત અને કોહલીના ક્રિકેટથી દૂર રહેવા અને વધતી ઉંમરને કારણે, ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓ અને ચાહકો માને છે કે તેઓ 2027 ના ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા નિવૃત્તિ લેશે, અને કેટલાક માને છે કે તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન તેમની અંતિમ મેચ રમી શકે છે.
BCCI એ રોહિત અને વિરાટનો વીડિયો શેર કર્યો છે
BCCI એ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો પ્રેક્ટિસ કરતો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં, બંને નેટમાં જોરશોરથી પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળે છે. બંને એકદમ તાજગીભર્યા દેખાઈ રહ્યા છે. કોહલી મેદાન પર દોડતો અને ફિલ્ડિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે રોહિત શર્મા પણ નેટમાં કસરત અને બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો.
