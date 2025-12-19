ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં ટ્રેવિસ હેડે રચ્યો ઈતિહાસ, સર ડોન બ્રેડમેનના રેકોર્ડની કરી બરાબરી
ટ્રેવિસ હેડે ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટમાં 142 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.
AUS vs ENG : ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ ચાલુ એશિઝ શ્રેણીમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. ડાબા હાથના આ બેટ્સમેનએ શ્રેણીમાં અત્યાર સુધીમાં 350 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જ્યારે બે ટેસ્ટ અને પાંચ ઇનિંગ્સ બાકી છે. 31 વર્ષીય બેટ્સમેન એડિલેડમાં ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે અણનમ 142 રન બનાવીને ડોન બ્રેડમેન, માઈકલ ક્લાર્ક અને સ્ટીવ સ્મિથ જેવા બેટ્સમેનોની યાદીમાં જોડાયો.
પોતાની 11મી ટેસ્ટ સદી, હેડ, પોતાની સદી સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાને મેચમાં મજબૂત સ્થિતિમાં લાવી દીધું છે, જેના કારણે અંગ્રેજી ટીમ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, જેને શ્રેણી જીતવાની આશા જીવંત રાખવા માટે આ મેચ જીતવી પડશે.
ત્રીજી ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસના અંતે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની બીજી ઇનિંગ્સમાં 4 વિકેટે 271 રન બનાવ્યા છે, જેનાથી તેની કુલ લીડ 356 રન થઈ ગઈ છે. યજમાન ટીમે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 371 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે મુલાકાતી ટીમ 286 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
ટ્રેવિસ હેડે ઇતિહાસ રચ્યો
હેડ ઓસ્ટ્રેલિયન ભૂમિ પર સતત ચાર ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર ઇતિહાસનો પાંચમો બેટ્સમેન બન્યો. તે ડોન બ્રેડમેન (લીડ્સ અને મેલબોર્ન), ક્લાર્ક (એડિલેડ) અને સ્ટીવ સ્મિથ (મેલબોર્ન) પછી એડિલેડના એક જ સ્થળે સતત ચાર ટેસ્ટમાં ચાર સદી ફટકારનાર ચોથો ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર પણ બન્યો. પાંચ વખત આ સિદ્ધિ મેળવનાર એકમાત્ર ખેલાડી કેન વિલિયમસન છે, જેમણે હેમિલ્ટનના સેડન પાર્કમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાના કયા મેદાન પર સતત ચાર ટેસ્ટમાં સદી?
- ડોન બ્રેડમેન (ઓસ્ટ્રેલિયા) મેલબોર્નમાં (1928-1932)
- વોલી હેમન્ડ (ઇંગ્લેન્ડ) સિડનીમાં (1928-1936)
- માઇકલ ક્લાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા) એડિલેડમાં (2012-2014)
- સ્ટીવ સ્મિથ (ઓસ્ટ્રેલિયા) મેલબોર્નમાં (2014-2017)
- ટ્રેવિસ હેડ (ઓસ્ટ્રેલિયા) એડિલેડમાં (2022-2025)
સિરીઝમાં હેડની બે સદી
ડાબા હાથના આ બેટ્સમેનને પર્થમાં 2025-26 એશિઝની પહેલી મેચમાં ઇનિંગ્સ ઓપનિંગ કરવા માટે બઢતી આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણે મુશ્કેલ બેટિંગ પરિસ્થિતિઓમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા આઠ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. તેણે 83 બોલમાં 16 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સહિત 123 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે એડિલેડમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 356 રનની લીડ મળી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલાથી જ શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે, અને બીજી જીત તેમને અંગ્રેજી ટીમ સામે શ્રેણી જીતવામાં મદદ કરશે. જો ટીમ શ્રેણી જીતે છે, તો તેઓ એશિઝ ટ્રોફી જાળવી રાખશે.
