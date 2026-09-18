15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા... ટ્રેવિસ હેડની તબાહી, ઝિમ્બાબ્વે સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારી
ટ્રેવિસ હેડે ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી વનડેમાં શાનદાર સદી ફટકારી, ઝિમ્બાબ્વે સામે વનડેમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બન્યો.
Published : September 18, 2026 at 5:50 PM IST
AUS VS ZIM: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે, જ્યાં બંને ટીમો ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રેણીની બીજી ODI માં, ઓસ્ટ્રેલિયાના શક્તિશાળી બેટ્સમેને ફરી એકવાર પોતાની બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી, શાનદાર સદી ફટકારી. આ તેની આઠમી ODI અને એકંદરે 20મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી હતી. હેડે ઝિમ્બાબ્વે સામે માત્ર 84 બોલમાં 112 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેનાથી ટીમ મોટા સ્કોર સુધી પહોંચી ગઈ.
કેપ્ટન મિશેલ માર્શે 53 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઝિમ્બાબ્વે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા મેચ જીતીને લીડ મેળવી લીધી છે, અને હવે બીજી મેચ ચાલી રહી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા બેટિંગ કરી હતી. કેપ્ટન મિશેલ માર્શ અને ટ્રેવિસ હેડે ટીમને ઝડપી શરૂઆત અપાવી હતી. મિશેલ માર્શે 63 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. માર્શ આઉટ થઈને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો, પરંતુ હેડની ઇનિંગ ચાલુ રહી હતી.
Finally! TRAVIS HEAD ANSWERS THE CRITICS. He reached his 8th odi Hundred, Fastest by any Australian against Zimbabwe 😯🙌 https://t.co/UvvslELZpR— Malik Hassan. (@hazycraftss) September 18, 2026
ટ્રેવિસ હેડે માત્ર 75 બોલમાં સદી પૂરી કરી
ટ્રેવિસ હેડે પોતાની 20મી આંતરરાષ્ટ્રીય અને આઠમી ODI સદી પૂરી કરી. તેણે માત્ર 75 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. હવે તે ઝિમ્બાબ્વે સામે ODIમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બની ગયો છે. અગાઉ, મેટ રેનશોએ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં 86 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, પરંતુ ટ્રેવિસ હેડે થોડા જ દિવસોમાં તેને પાછળ છોડી દીધો છે. હેડે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. મેચની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે, પરંતુ હેડનો રેકોર્ડ સૂચવે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા આ મેચ જીતશે.
Travis Head is doing his thing in Harare 😎 A 75-ball hundred - his eighth in ODIs! #ZIMvAUS https://t.co/HLJpwBASAR— Cricinfo (@cricinfo) September 18, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે વનડેમાં સૌથી ઝડપી સદી (બોલની દ્રષ્ટિએ)
- 75 – ટ્રેવિસ હેડ, હરારે, 2026*
- 86 – મેટ રેનશો, હરારે, 2026
- 89 – એડમ ગિલક્રિસ્ટ, હોબાર્ટ, 2004
હેડ સદી ફટકારે ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ક્યારેય હાર્યું નથી
જ્યારે પણ હેડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની ટીમ માટે સદી ફટકારી છે, ત્યારે ટીમ ક્યારેય એક પણ મેચ હાર્યું નથી. તેથી, આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો હાથ ઉપર છે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ હજુ ચાલુ છે, ત્યારે ટીમ મોટા સ્કોરની શોધમાં છે. હરારેમાં રમાઈ રહેલી આ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયાની આગામી વર્ષના ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આગામી વર્ષના ODI વર્લ્ડ કપનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા કરશે. હવે, આગામી વર્લ્ડ કપ માટે ફક્ત એક વર્ષ બાકી છે.
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