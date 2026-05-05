IPL ઇતિહાસમાં સૌથી ધીમી અડધી સદી ફટકારનારા 5 ખેલાડીઓ, નામ જાણીને ચોંકી જશો
IPLના ઇતિહાસમાં, કેટલાક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ્સ છે જેની સાથે કોઈ પણ ખેલાડી પોતાનું નામ જોડવા માંગતો નથી; છતાં, નબળા પ્રદર્શનને કારણે, અનિવાર્યપણે યાદીમાં સ્થાન મેળવે છે.
Published : May 5, 2026 at 8:19 PM IST
SLOWEST HALF CENTURY IN IPL: હાલમાં ભારતમાં IPLનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, દરરોજ શાનદાર મેચો રમાઈ રહી છે. T20 ફોર્મેટમાં સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન વિસ્ફોટક રીતે રમે છે, પરંતુ આ વચ્ચે, કેટલાક એવા બેટ્સમેન છે જેમણે ધીમી બેટિંગનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. IPLના ઇતિહાસમાં, ઘણા એવા બેટ્સમેન રહ્યા છે જેમણે 100 થી ઓછા સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે અડધી સદી ફટકારી છે. આ યાદીમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો એક ખેલાડી ટોચ પર છે. ચાલો અમે તમને IPLમાં સૌથી ધીમી અડધી સદી ફટકારનારા ટોચના 5 ખેલાડીઓની યાદી રજૂ કરીએ છીએ.
IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ધીમી અડધી સદી ફટકારનાર ખેલાડી
જેપી ડુમિની
2009 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમતા, સ્ટાર બેટ્સમેન જેપી ડુમિનીએ પંજાબ સામે 55 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આ આઈપીએલના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી ધીમી અડધી સદી છે. આ ઇનિંગમાં તેણે 63 બોલમાં 59 રન બનાવ્યા.
પાર્થિવ પટેલ
2010 માં, ઓપનિંગ બેટ્સમેન પાર્થિવ પટેલે પણ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમતી વખતે 53 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તે આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. આ ઇનિંગમાં પાર્થિવે 58 બોલમાં 57 રન બનાવ્યા હતા.
બ્રેન્ડન મેક્કુલમ
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ તરફથી રમી ચૂકેલા બ્રેન્ડન મેક્કુલમ પણ આ અનિચ્છનીય યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. તેણે 2010 માં 52 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તે IPLના ઇતિહાસમાં પહેલી સદી ફટકારનાર ખેલાડી પણ છે.
રોબિન ઉથપ્પા
આઈપીએલમાં પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા તરફથી રમતા ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોબિન ઉથપ્પા પણ આ યાદીમાં ચોથા સ્થાને છે. તેણે 2021માં 52 બોલમાં ટીમ માટે પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી.
જેક કાલિસ
દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર જેક કાલિસ ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના તબક્કામાં આરસીબીનો ભાગ હતા. તેમણે 2009માં 51 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તેમના સિવાય મેથ્યુ હેડન અને ગૌતમ ગંભીરે પણ 51 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી છે.
