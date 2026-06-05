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મહિલા T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધું રન બનાવનાર ભારતીય ખેલાડી, જાણો કોણ છે નંબર-1

ચાલો તમને મહિલા T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ટોચના 5 બેટ્સમેન વિશે જણાવીએ.

Harmanpreet Kaur & Smriti Mandhana
Harmanpreet Kaur & Smriti Mandhana (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 7:25 PM IST

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મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. ભારતીય ટીમ 14 જૂને પાકિસ્તાન સામે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ રમશે. બધાની નજર ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ દ્વારા આયોજિત આ મેગા ઇવેન્ટ પર રહેશે અને ટીમ ઇન્ડિયા પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા અને ટાઇટલ જીતવા માટે ઉત્સુક રહેશે. આ લેખમાં, ચાલો આપણે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ટોચની પાંચ ભારતીય મહિલા બેટ્સમેન પર એક નજર કરીએ.

હરમનપ્રીત કૌર

હરમનપ્રીત કૌર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણીએ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે 39 મેચ રમી છે, જેમાં 33 ઇનિંગ્સમાં 112.21 ના ​​સ્ટ્રાઇક રેટ અને 25.03 ની સરેરાશથી 726 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ એક સદી અને ચાર અડધી સદી ફટકારી છે. તે બે વાર શૂન્ય પર આઉટ થઈ છે અને 70 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.

મિતાલી રાજ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજ આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. તે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણીએ 24 T20 મેચ રમી, 23 ઇનિંગ્સમાં 97.31 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 40.33 ની સરેરાશથી 726 રન બનાવ્યા. તેણીએ પાંચ અડધી સદી નોંધાવી, જેમાં 79 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. તે એક વાર શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગઈ હતી.

સ્મૃતિ મંધાના

ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. મંધાનાએ 25 મેચ રમી છે; 25 ઇનિંગ્સમાં, તેણીએ 114.41 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 21.83 ની સરેરાશથી 524 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ 4 અડધી સદી ફટકારી છે અને એક વખત શૂન્ય પર આઉટ થઈ હતી. તેણીએ 65 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા.

જેમીમા રોડ્રિગ્સ

જેમીમા રોડ્રિગ્સ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે. જેમીમાએ 19 મેચ રમી છે; 19 ઇનિંગ્સમાં, તેણીએ 111.81 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 23.94 ની સરેરાશથી 407 રન બનાવ્યા છે. તેણીએ 2 અડધી સદી ફટકારી છે અને એક વખત શૂન્ય પર આઉટ થઈ છે. તેણીએ 41 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો પણ ફટકાર્યો.

પૂનમ રાઉત

પૂનમ રાઉત આ યાદીમાં પાંચમા સ્થાને છે. તેણીએ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે 15 મેચ રમી હતી; 15 ઇનિંગ્સમાં, તેણીએ 90.57 ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 37.30 ની સરેરાશથી 373 રન બનાવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેણીએ 3 અડધી સદી ફટકારી હતી અને બે વાર શૂન્ય પર આઉટ થઈ હતી. તેણીએ 41 ચોગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા.

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