IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં 10 સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓ, ત્રણ અનકેપ્ડ ભારતીયનો પણ સમાવેશ

IPL 2026 મીની ઓક્શનના 10 સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓની યાદીમાં 6 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

IPL 2026
IPL 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
IPL 2026 mini auction: IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા જ એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન સૌથી મોંઘો ખેલાડી બની શકે છે, અને બરાબર એવું જ થયું. આન્દ્રે રસેલના ગયા પછી, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે કેમેરોન ગ્રીન પર 25.20 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા, જેનાથી તે સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો.

જો આપણે IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં ટોચના 10 સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓ વિશે વાત કરીએ, તો તેમાં છ વિદેશી ખેલાડીઓ છે - કેમેરોન ગ્રીન (ઓસ્ટ્રેલિયા), મથિશા પથિરાના (શ્રીલંકા), લિયામ લિવિંગસ્ટોન (ઇંગ્લેન્ડ), મુસ્તફિઝ ઉર રહેમાન (બાંગ્લાદેશ), જોશ ઇંગ્લિસ (ઓસ્ટ્રેલિયા) અને જેસન હોલ્ડર (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ).

આ યાદીમાં ત્રણ અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ

પ્રશાંત વીર (ઉત્તર પ્રદેશ), કાર્તિક શર્મા (રાજસ્થાન) અને આકિબ નબી દાર (જમ્મુ અને કાશ્મીર) - પણ છે. CSK એ આમાંથી બે ખેલાડીઓને ₹14.20 કરોડ (આશરે $1.42 બિલિયન) માં ખરીદ્યા, જે તેમને IPL ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડી બનાવ્યા. જમ્મુ અને કાશ્મીરના આ ઓલરાઉન્ડરને દિલ્હીએ ₹8.40 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) માં ખરીદ્યો, જ્યારે ટોપ ટેનમાં એકમાત્ર કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી રવિ બિશ્નોઈ છે, જેને રાજસ્થાને ₹7.20 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) માં ખરીદ્યો.

KKR ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયર, જેને ગયા વર્ષે ₹23 કરોડ (આશરે $2.3 બિલિયન) માં ખરીદ્યો હતો, તેને RCB એ ₹7 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) માં ખરીદ્યો. CSK એ લેગ-સ્પિનર ​​રાહુલ ચહરને ₹5.20 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) માં ઉમેર્યો. દિલ્હીએ શ્રીલંકાના પથુમ નિસાન્કા ખરીદવા માટે ₹4 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) ખર્ચ્યા.

અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી IPL 2026 મીની હરાજીમાં, બધી દસ ટીમોએ 77 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ₹215.45 કરોડ ખર્ચ્યા. આ પછી, બધી ટીમોએ તેમની ટીમ માટે જરૂરી મહત્તમ 25 ખેલાડીઓની સંખ્યા પૂર્ણ કરી. ચાલો આ હરાજીના ટોચના 10 સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ.

