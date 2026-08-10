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6, 6, 6, 6, 6, 6... ટોબી આલ્બર્ટની તોફાની બેટીંગ

ઇંગ્લેન્ડની સ્થાનિક વન-ડે કપ ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ બી મેચમાં હેમ્પશાયરે સસેક્સ સામે 51 રનથી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો.

TOBY ALBERT
TOBY ALBERT (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 5:46 PM IST

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TOBY ALBERT: ઇંગ્લેન્ડના ઘરેલુ વન-ડે કપના ગ્રુપ બી મેચમાં હેમ્પશાયરએ સસેક્સ પર 51 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. હોવ ખાતે રમાયેલી આ હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, હેમ્પશાયરએ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 383 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો - જે સિઝનનો તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અને તેમના લિસ્ટ A ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી મોટો સ્કોર છે. જવાબમાં, ચાર્લી ટીયરની સદી છતાં સસેક્સ 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ મેચમાં સતત છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકારવાનો પરાક્રમ પણ જોવા મળ્યો.

ઓપનરોની સદી અને આલ્બર્ટની તોફાની ઇનિંગ: હેમ્પશાયરને શાનદાર શરૂઆત મળી. સસેક્સના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી અલી ઓર અને 18 વર્ષીય બેન મેસન વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 225 રનની જંગી ભાગીદારી થઈ. બેન મેસન 109 રન બનાવીને પોતાની પ્રથમ લિસ્ટ એ સદી ફટકારી. આ દરમિયાન, અલી ઓરે 105 રન બનાવ્યા - જેમાં 14 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે - જે તેની પાંચમી લિસ્ટ એ સદી હતી. આ વિસ્ફોટક શરૂઆત પછી, ટોબી આલ્બર્ટે ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ છગ્ગાનો મારો ચલાવ્યો.

આલ્બર્ટે સતત છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા: આલ્બર્ટે છ બોલમાં સતત છ છગ્ગા ફટકાર્યા; જોકે, આ છ છગ્ગા બે અલગ અલગ ઓવરમાં આવ્યા. તેણે નાન્ટ્સ ઓસ્થુઇઝેન દ્વારા ફેંકાયેલી ઓવરમાં પ્રથમ બે છગ્ગા ફટકાર્યા, અને પછીની જ ઓવરમાં, તેણે ઓલી કર્ટલીના ચાર બોલમાં સતત ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. આલ્બર્ટે માત્ર 37 બોલમાં આક્રમક 86 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. અંતે, એડી જેકે પણ પાંચ બોલમાં 20 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી ટીમનો કુલ સ્કોર 383 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.

ચાર્લી ટીયરની સદી વ્યર્થ ગઈ: 384 રનના રેકોર્ડ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી સસેક્સની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે પોતાની પહેલી બે વિકેટ ઝડપથી ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ ચાર્લી ટીયરએ શાનદાર સદી ફટકારી - 64 બોલમાં 13 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સહિત 111 રન બનાવ્યા. જેક લીનિંગ (92 રન) અને ડેન ઇબ્રાહિમ (55 રન) એ ટીમને સ્પર્ધામાં જાળવી રાખી, પરંતુ 383 રનનો લક્ષ્યાંક ખૂબ જ મુશ્કેલ સાબિત થયો. હેમ્પશાયરના એડી જેકે, જેમણે બેટિંગમાં 20 રન બનાવ્યા હતા, તેમણે પણ બોલિંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, 58 રનમાં ચાર વિકેટ લીધી. પરિણામે, તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, સસેક્સ 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

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TOBY ALBERT
TOBY ALBERT HIT SIX SIXES
ENGLAND ONE DAY 2026 CUP
SIX SIXES IN SIX BALLS
TOBY ALBERT

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