કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમે એક મોટી જાહેરાત કરી, ટિમ સાઉથીને આપી મોટી જવાબદારી
ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ટિમ સાઉથને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 14, 2025 at 7:50 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 પહેલા, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. KKR એ ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ટિમ સાઉથીને તેમના બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KKR એ તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ જાહેરાત કરી. સાઉથીએ IPLમાં ખેલાડી તરીકે ઘણી ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું છે. હવે, તે કોચની ભૂમિકામાં KKR ને પોતાની સેવાઓ આપશે.
ટિમ સાઉથી ઈંગ્લેન્ડ ટીમ છોડશે
ટિમ સાઉથી હાલમાં ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ સાથે બોલિંગ સલાહકાર તરીકે સંકળાયેલા છે. એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચ રમ્યા બાદ, તે ILT20 લીગમાં રમવા માટે ટીમ છોડી દેશે. તે IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમી ચૂક્યો છે.
𝙄𝙏’𝙎 𝙎𝙊𝙐𝙏𝙃𝙀𝙀 𝙏𝙄𝙈(𝙀)! 🤩🔥— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
Welcome back, Tim Southee💜 pic.twitter.com/if2YNGwLCC
સાઉથી ભરત અરુણનું સ્થાન લેશે
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે તાજેતરમાં અભિષેક નાયરને તેમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. સાઉથી હવે તેમની સાથે કોચિંગ જવાબદારીઓ શેર કરશે. સાઉથી ભરત અરુણનું સ્થાન લેશે, જે કેકેઆરના બોલિંગ કોચ બનશે. ભરત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાયા છે અને આઈપીએલ 2026 માં એલએસજીને તેમની સેવાઓ પૂરી પાડશે. ટિમ સાઉથી ન્યૂઝીલેન્ડ માટે એક મુખ્ય ખેલાડી છે, જેમણે ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. તે ન્યૂઝીલેન્ડનો અગ્રણી વિકેટ લેનાર બોલર પણ છે.
Back in the pack to shape our bowling attack 🔥🫡— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
[@VenkyMysore , AmiKKR, TATA IPL, Bowling coach] pic.twitter.com/sLorGgrcX9
First words from our new bowling coach, Tim Southee 🤩💜 pic.twitter.com/JikC4XchI0— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
ટિમ સાઉથીની ક્રિકેટ કારકિર્દી
ટિમ સાઉથીએ 54 IPL મેચોમાં 47 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 3/20 છે. તેમણે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 107 ટેસ્ટ મેચોમાં 391 ટેસ્ટ વિકેટ પણ લીધી છે, જેમાં 15 પાંચ વિકેટ લીધી છે. સાઉથીએ 161 વનડેમાં 221 વિકેટ લીધી છે. તેમણે 126 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 164 વિકેટ લીધી છે. તેમણે ODIમાં ત્રણ વખત અને T20માં બે વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે.
આ પણ વાંચો:
- KKR એ શેન વોટસનને આપી મોટી જવાબદારી, હવે નિભાવશે આ ભૂમિકા
- IND vs SA: ભારતે પહેલા દિવસનો અંતે 37 રન, બુમરાહે પાંચ વિકેટ લઈને દક્ષિણ આફ્રિકાને 159 રનમાં રોક્યું
- સબાલા પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ બેંગલુરુમાં શરૂ, ટુર્નામેન્ટમાં 900 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે
- વડોદરા : વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન રાધા યાદવની વડોદરાના મહાનગરપાલિકા કમિશનર સાથે મુલાકાત — શહેર માટે ગર્વની ક્ષણ