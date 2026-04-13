હાર્દિક પંડ્યા પર ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો, RCB ખેલાડી ટીમ ડેવિડ પણ દંડાયો

IPL 2026 માં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મુકાબલો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે થયો હતો. આ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક બની હતી, જેમાં RCBનો વિજય થયો હતો.

TIM DEVID & HARDIK PANDYA (IANS)
Published : April 13, 2026 at 8:35 PM IST

IPL 2026 ના ઉત્સાહ વચ્ચે, શિસ્ત અંગે કડક વલણ હવે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાયેલી મેચ બાદ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ટિમ ડેવિડને તેની મેચ ફીના 25% દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી IPL આચારસંહિતાના લેવલ 1 ઉલ્લંઘન હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

ડેવિડે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી

ટીમ ડેવિડ પર મેચ દરમિયાન અમ્પાયરની સૂચનાઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. પહેલી ઘટના 18મી ઓવરમાં બની હતી, જ્યારે અમ્પાયરે બોલ બદલવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બોલનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી, ડેવિડે વારંવાર કહેવા છતાં, બોલને તાત્કાલિક અમ્પાયરને સોંપ્યો ન હતો. બોલ સોંપવામાં વિલંબ કરવાનો બીજો બનાવ 20મી ઓવરમાં બન્યો હતો, જેને અમ્પાયરની સૂચનાઓનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવ્યું હતું. ડેવિડે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે અને મેચ રેફરી દ્વારા લાદવામાં આવેલ દંડ સ્વીકારી લીધો છે.

હાર્દિક પંડ્યાને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો

દરમિયાન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાને ધીમી ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ તેમની ટીમનો સિઝનનો પહેલો ગુનો હતો, જેના પરિણામે તેને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. IPLમાં વધતી જતી સ્પર્ધા વચ્ચે, હવે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે બોર્ડ શિસ્ત અંગે કોઈ પણ પ્રકારની ઉદારતા બતાવવા તૈયાર નથી, અને નિયમ ભંગ કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

RCB એ ત્રીજો વિજય મેળવ્યો

ઉલ્લેખનીય છે કે, IPL 2026 ની 20મી મેચ 12 એપ્રિલે મુંબઈના ઐતિહાસિક વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં RCB એ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 18 રનથી હરાવીને સીઝનનો પોતાનો ત્રીજો વિજય નોંધાવ્યો હતો. આ દરમિયાન, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સતત ત્રીજો પરાજય થયો. RCB ની જીતમાં બેટ્સમેનોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિલિપ સોલ્ટે માત્ર 36 બોલમાં 78 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેની ઇનિંગમાં 6 ચોગ્ગા અને એટલી જ સંખ્યામાં છગ્ગા હતા. ફિલિપ ઉપરાંત, વિરાટ કોહલીએ અડધી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે કેપ્ટન રજત પાટીદારે 53 રનનો ફાળો આપ્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, RCB એ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 240 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, મુંબઈ 5 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 222 રન જ બનાવી શક્યું હતું.

