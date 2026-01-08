તિલક વર્માની ઇમરજન્સી સર્જરી થશે, ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20I શ્રેણીમાંથી બહાર
તિલક વર્મા સર્જરી: તિલક વર્માએ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્સિયન માટે સર્જરી કરાવી છે, જેના કારણે T20 વર્લ્ડ કપમાં તેમની ભાગીદારી પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભો થયો છે.
Published : January 8, 2026 at 1:42 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપના એક મહિના પહેલા જ ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન તિલક વર્માની 7 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ રાજકોટમાં ઇમરજન્સી સર્જરી કરવામાં આવી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તિલકના પેટના નીચેના ભાગમાં સર્જરી કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તે આગામી થોડા અઠવાડિયા સુધી રમતથી દૂર રહી શકે છે.
સમાચાર એજન્સી IANS અનુસાર, બુધવારે સવારે રાજકોટમાં નાસ્તા પછી 23 વર્ષીય તિલક વર્માને પેટમાં તીવ્ર દુખાવો થયો. ત્યારબાદ વર્માને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં સ્કેન કરવામાં આવ્યું ત્યારે ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્સન જોવા મળ્યું, અને ડોક્ટરોએ તાત્કાલિક સર્જરીની ભલામણ કરી. તિલકની સફળ સર્જરી થઈ અને હવે તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો તેને કાલે રજા આપવામાં આવી શકે છે.
ભારતીય ટીમ માટે આ એક મોટો ઝટકો છે
ભારત 21 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમવાનું છે, જે T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતની છેલ્લી શ્રેણી છે. આ શ્રેણીમાંથી તિલકનું બાકાત રહેવું લગભગ નિશ્ચિત છે, અને BCCI આગામી 1-2 દિવસમાં આવતા મહિને યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની ભાગીદારી અંગે અપડેટ આપે તેવી અપેક્ષા છે.
એક તબીબી નિષ્ણાતે અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે આવી કટોકટીની સર્જરીમાંથી સાજા થવામાં સામાન્ય રીતે મહત્તમ એક મહિનાનો સમય લાગે છે.
BCCI એ હજુ સુધી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની શ્રેણી માટે વર્માના સ્થાને કોઈ ખેલાડીનું નામ જાહેર કર્યું નથી, જે 21 જાન્યુઆરીથી નાગપુરમાં શરૂ થઈ રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે વર્માની ગેરહાજરી શ્રેયસ ઐયર જેવા ખેલાડી માટે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20I માં રમવાનો માર્ગ ખુલી શકે છે.
તિલક વર્માનું T20I પ્રદર્શન
તિલક વર્મા ભારતના T20 સેટઅપમાં મુખ્ય ખેલાડી રહ્યા છે, તેમણે 37 ઇનિંગ્સમાં 49.29 ની સરેરાશ અને 144.09 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,183 રન બનાવ્યા છે. તેમણે આ ફોર્મેટમાં બે સદી અને છ અડધી સદી પણ ફટકારી છે. તેમની ગેરહાજરીમાં, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે.
