આટલી જલ્દી મેદાન પર પાછો ફરીશ અપેક્ષા ન હતી... તિલકે BCCI નો આભાર માન્યો

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વોર્મ-અપ મેચમાં તિલક વર્માએ 19 બોલમાં 45 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.

તિલક વર્મા
તિલક વર્મા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
નવી મુંબઈ: ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જોડાયેલા યુવા ભારતીય T20 બેટ્સમેન તિલક વર્માએ અપેક્ષા કરતાં વહેલા મેદાનમાં પાછા ફરવામાં મદદ કરવા બદલ BCCI અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)નો આભાર માન્યો.

BCCI ટીવી દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં તિલક કહે છે, "સાચું કહું તો, મને આટલી જલ્દી મેદાન પર પાછા ફરવાની અપેક્ષા નહોતી. CoE અને BCCIનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું હંમેશા કહું છું કે વર્લ્ડ કપમાં રમવું એ મારું સૌથી મોટું સ્વપ્ન છે. જે રીતે હું મેદાન પર આવ્યો અને બધા તિલક તિલક બૂમો પાડી રહ્યા હતા, મને આની અપેક્ષા નહોતી. મને ખરેખર મજા આવી, અને જ્યારે હું મેદાનમાં જઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેનાથી મને એક ઉત્સાહ મળ્યો. મેં જોયું કે ઇશાન કેવી રીતે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, અભિષેક અને બીજા બધા કેવી રીતે બેટિંગ કરી રહ્યા હતા, તેથી મને લાગ્યું કે હું પણ જઈને તેને ફટકારી શકું છું."

તિલક ઉમેરે છે, "મને વોર્મ-અપ મેચ માટે આટલી મોટી ભીડની અપેક્ષા નહોતી. ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ભરેલું હતું. તે ફક્ત એક વોર્મ-અપ મેચ હતી, પરંતુ તેમ છતાં તે ખૂબ જ ક્રેઝી હતી. બધાનો આભાર. વાતાવરણ ખરેખર અદ્ભુત હતું. અને હા, તિલક અને ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર છે."

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા વોર્મ-અપ મેચ

વોર્મ-અપ મેચમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ઇશાન કિશનના માત્ર 20 બોલમાં 53 રનની મદદથી શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. કિશન અને અભિષેક શર્માએ ભારતને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, છ ઓવરમાં 80/1 સુધી પહોંચી ગયા, તે પહેલાં બંને ઓપનરો નિવૃત્ત થયા અને અન્ય ખેલાડીઓને ડેબ્યૂ કરવાની તક આપી.

તિલક (19 બોલમાં 45) અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 66 રનની ઝડપી ભાગીદારી સાથે આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું, જ્યારે અક્ષર પટેલ, રિંકુ સિંહ અને હાર્દિક પંડ્યાના 10 બોલમાં 30 રનની તોફાની ઇનિંગે ભારતને 240/5 ના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું.

જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાને શરૂઆતમાં જ ઝટકો લાગ્યો જ્યારે અર્શદીપ સિંહે જ્યોર્જ લિન્ડેને શૂન્ય પર આઉટ કર્યો. એડન માર્કરામ અને રાયન રિકેલ્ટને ૬૫ રનની ભાગીદારી સાથે થોડી આશા જગાવી, પરંતુ માર્કરામ નિવૃત્ત થયા, અને ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, રિકેલ્ટન અને ડેવિડ મિલરની વિકેટો ઝડપથી પડી ગઈ, જેનાથી ગતિ સંપૂર્ણપણે ભારતની તરફેણમાં ગઈ. જેસન સ્મિથ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને માર્કો જેન્સનના લડાયક યોગદાન છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકા ૩૦ રનથી પાછળ રહી ગયું.

નવી મુંબઈમાં રમાયેલી એક ઉચ્ચ સ્કોરવાળી પ્રેક્ટિસ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવીને ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ શાનદાર રીતે પૂર્ણ કરી. હવે, ભારતીય ટીમ શનિવારે યુએસએ સામે રમાનારી ટી20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

