ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર બેટ્સમેન ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની 2 T20 મેચોમાંથી બહાર
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તિલક વર્મા વિશે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે.
Published : January 26, 2026 at 5:24 PM IST
IND vs NZ: ભારતે પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતીને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે હવે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા શ્રેણીના બાકીના બે મેચમાં પોતાની બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ ચકાસવાની સુવર્ણ તક છે.
દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તિલક વર્મા વિશે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે, જે પેટના નીચલા ભાગમાં સર્જરીને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીના પ્રથમ ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. તેમના સ્થાને ODI ઉપ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને લેવામાં આવ્યા છે. BCCI એ હવે એક મીડિયા રિલીઝ જારી કરીને જણાવ્યું છે કે ઐયર બાકીની બે મેચ માટે ટીમ સાથે રહેશે, કારણ કે તિલક આગામી બે મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 26, 2026
Tilak Varma will not be available for the final two T20Is of the ongoing @IDFCFirstBank 5️⃣-match T20I series.
Shreyas Iyer to continue as part of #TeamIndia squad.
Details 🔽 | #INDvNZ https://t.co/OV3hvQPQgk
BCCI એ શું કહ્યું?
બોર્ડે એક નિવેદનમાં કહ્યું, "ભારતીય બેટ્સમેન તિલક વર્માએ શારીરિક તાલીમ ફરી શરૂ કરી દીધી છે અને BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેમના પુનર્વસનમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે." જોકે, તેને સંપૂર્ણપણે ફિટ થવામાં વધુ સમય લાગશે અને તે IDFC ફર્સ્ટ બેંક સામે ચાલી રહેલી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીના છેલ્લા બે T20 માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
તિલક ક્યારે પરત ફરશે?
બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તિલક 3 ફેબ્રુઆરીએ સંપૂર્ણ ફિટ થયા પછી મુંબઈમાં ટીમમાં જોડાશે, જે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની પ્રેક્ટિસ મેચો પહેલા છે. પુરુષોની પસંદગી સમિતિએ ભલામણ કરી છે કે બાકીની મેચો માટે તિલક વર્માની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે.
T20 વર્લ્ડ કપ ટીમના 2 ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતને બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જ્યારે તિલક વર્મા સર્જરીને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા અને વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્રથમ ODIમાં થયેલી ઈજાને કારણે સમગ્ર T20 શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયર અને રવિ બિશ્નોઈને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ બંને ખેલાડીઓ વર્લ્ડ કપ શરૂ થાય તે પહેલાં ફિટ થઈ જશે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની T20 ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (ઉપ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), રવિ બિશ્નોઈ.
ભારતનો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ
ભારતીય ટીમ 4 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ તેઓ 12 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા, 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન અને 18 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે તેમની અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમશે.
