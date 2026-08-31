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દુલીપ ટ્રોફી: તિલક વર્માએ સેમિફાઇનલ કરી કમાલ, ઉત્તર ઝોન સામે ફટકારી શાનદાર સદી

ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન તિલક વર્માએ દુલીપ ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં સદી ફટકારીને ધમાલ મચાવી દીધી છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 9:35 PM IST

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DULEEP TROPHY 2026: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર છે, છતાં ખેલાડીઓ ચોક્કસપણે રમતમાં છે. દુલીપ ટ્રોફી સીઝન ચાલી રહી છે, જેમાં કેટલીક શાનદાર ઇનિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે. તિલક વર્માએ હવે એક શાનદાર સદી ફટકારી છે. વધુમાં, શ્રેયસ ગોપાલે નીચલા ક્રમમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, જોકે તે સદીથી દૂર રહ્યો હતો. બંને ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટમાં દક્ષિણ ઝોન માટે રમી રહ્યા છે.

તિલક વર્મા દક્ષિણ ઝોન માટે ઉત્તર ઝોન સામે ચોથા નંબરે બેટિંગ કરવા ઉતર્યા. તેમણે કેપ્ટન જેવો દેખાવ કર્યો અને 129 બોલમાં 100 રન બનાવીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તિલક કુલ 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા; આ તેમણે કરેલી મહેનત દર્શાવે છે, કારણ કે તેમના અડધાથી વધુ રન વિકેટો વચ્ચે દોડવાથી આવ્યા હતા. તેમણે ઇનિંગ દરમિયાન 47.11 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો.

અગાઉ, તિલક વર્માએ 149 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેમણે એક પણ બાઉન્ડ્રી ફટકારી ન હતી; બધા 50 રન વિકેટો વચ્ચે દોડીને બનાવવામાં આવ્યા હતા. દુલીપ ટ્રોફી 2026ની બીજી સેમિફાઇનલના બીજા દિવસે રમતના અંત સુધીમાં, તિલક વર્માની ઇનિંગને કારણે સાઉથ ઝોને 94 ઓવરમાં 9 વિકેટે 285 રન બનાવી લીધા હતા.

દક્ષિણ ઝોનના કેપ્ટન તિલક વર્મા બીજા દિવસની રમતના અંતે સાત ચોગ્ગા ફટકારીને 225 બોલમાં 106 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા છે. ત્રીજા દિવસે રમત ફરી શરૂ થશે ત્યારે તે 106 રનના પોતાના સ્કોરને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. તિલકએ મેચ દરમિયાન ઉત્તમ નેતૃત્વ પણ દર્શાવ્યું હતું; તેમણે ઉત્તર ઝોનની પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન પ્રભાવશાળી કેપ્ટનશીપ કરી હતી, જેમાં વિરોધી ટીમને 195 રનમાં ઓલઆઉટ કરવામાં મદદ મળી હતી.

નોર્થ ઝોને પ્રથમ ઇનિંગમાં 59.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 195 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તિલકએ શાનદાર કેપ્ટનશીપ કરી અને સતત પોતાના બોલરોને રોટેટ કર્યા, જેના કારણે ટીમ નિયમિત અંતરાલે વિકેટો મેળવી શકી. તેમની ટીમ માટે, વિદ્વાથ કવેરપ્પાએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટો લીધી.

દરમિયાન, કામરાન ઇકબાલ ઉત્તર ઝોન માટે સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યો; તેણે 182 બોલમાં 76 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય કન્હૈયા વાધવને 35 રનનું યોગદાન આપ્યું. દક્ષિણ ઝોન માટે, તિલક વર્મા સાથે, નારાયણ જગદીશને અત્યાર સુધીમાં 35 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે શ્રેયસ ગોપાલે 169 બોલમાં 87 રનની ઇનિંગ રમી છે, જેમાં 11 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

નોંધનીય છે કે તિલક વર્મા ભારતીય T20 ક્રિકેટ ટીમના ઉપ-કપ્તાન છે. શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન છે. તેણે ભારત માટે 59 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 56 ઇનિંગમાં 1,645 રન બનાવ્યા છે. 2023 થી, તેણે બે સદી અને નવ અડધી સદી પણ નોંધાવી છે.

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