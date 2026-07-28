ફિલ્મોથી મેદાન સુધી: ટાઇગર શ્રોફ ફૂટબોલના મેદાનમાં ઉતરશે, ડ્યુરન્ડ કપ માટે આ ટીમમાં જોડાયો
બોલિવૂડ સ્ટાર ટાઇગર શ્રોફ હવે ફૂટબોલના મેદાન પર પણ પોતાની પ્રતિભા બતાવતો જોવા મળી શકે છે.
Published : July 28, 2026 at 4:12 PM IST
TIGER SHROFF FOOTBALL DEBUT: બોલીવુડના એક્શન સ્ટાર ટાઇગર શ્રોફ ટૂંક સમયમાં ફૂટબોલના મેદાન પર મોટા પડદાની સાથે હવે ફૂટબોલના મેદાનમાં પોતાની કુશળતા દર્શાવતો જોવા મળી શકે છે. ટાઇગર શ્રોફને 135મા ડ્યુરન્ડ કપ માટે મુંબઈ એફસી ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટાઇગર છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટીમ સાથે સખત તાલીમ લઈ રહ્યો છે. એવી શક્યતા છે કે તે ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચમાં ટીમ માટે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.
ટાઇગર શ્રોફ મુંબઈ એફસીમાં જોડાયો
ઉદ્યોગસાહસિક અલી અહેમદની માલિકીની મુંબઈ એફસી 30 જુલાઈએ તેના ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો માટે શિલોંગ જવા રવાના થવાની તૈયારીમાં છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે ટાઇગર શ્રોફે ટીમ સાથે સત્તાવાર રીતે પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કરી લીધું છે અને નિયમિતપણે ફિટનેસ અને તાલીમ સત્રોમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો શિલોંગના ચાહકો સ્ટારનો એક નવો અને અનોખો અવતાર જોશે.
From the big screen to the football pitch? 🎬⚽— 90rfootball (@90rfootball) July 27, 2026
Tiger Shroff could be set for his first appearance in one of India's oldest football tournaments with Mumbai FC. Eyes on the group stage! 👀🔥#TigerShroff #MumbaiFC #IndianFootball #Football #FootballNews #SportsUpdate pic.twitter.com/KXIdAAks7T
ટાઇગરે 2024 માં ક્લબ શરૂ કરી
ટાઇગર શ્રોફનું મુંબઈ એફસી સાથેનું જોડાણ ફક્ત એક ખેલાડી બનવાથી આગળ વધે છે; તે ક્લબની શરૂઆતથી જ તેની સાથે સંકળાયેલો છે. ટાઇગરે 2024 માં આ ફૂટબોલ ક્લબ શરૂ કરી હતી અને તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સેવા આપે છે. તેમની ભાગીદારીથી, ક્લબે ભારતીય ફૂટબોલમાં ઝડપથી ઓળખ મેળવી છે. ટીમે મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ ક્લબ લીગ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો અને ત્યારબાદ I-લીગ 3 માં ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું, પ્રથમ વખત પ્રતિષ્ઠિત ડ્યુરાન્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું.
આ વર્ષે, મુંબઈ એફસીને ડ્યુરાન્ડ કપના ગ્રુપ E માં મૂકવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેનો સામનો શિલોંગ લાજોંગ એફસી, નોંગકેહ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચરલ ક્લબ અને લેંગ્સનિંગ એફસી સામે થશે. ટીમ તેની બધી મેચ શિલોંગમાં રમશે. જો ટાઇગરે મેદાનમાં ઉતરશે, તો તે જોન અબ્રાહમ જેવા અગ્રણી સ્ટાર્સની હરોળમાં જોડાશે જેમણે પોતાને ભારતીય ફૂટબોલ સાથે જોડ્યા છે. જોન અબ્રાહમની નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસીએ ભારતીય ફૂટબોલ લેન્ડસ્કેપમાં નોંધપાત્ર હાજરી સ્થાપિત કરી છે.
મુંબઈ FC ની મેચ
- (જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ, શિલોંગ)
- 3 ઓગસ્ટ: વિ. લેંગ્સનિંગ એસસી
- 8 ઓગસ્ટ: વિ. શિલોંગ લાજોંગ
- 11 ઓગસ્ટ: વિ. નોંગસા એસએસ એન્ડ સીસી
ડ્યુરાન્ડ કપનો ઇતિહાસ
ડ્યુરાન્ડ કપ એશિયાની સૌથી જૂની અને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી જૂની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે. તેનું ઉદ્ઘાટન 1888 માં શિમલામાં સર મોર્ટિમર ડ્યુરાન્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઐતિહાસિક સ્પર્ધામાં ઇન્ડિયન સુપર લીગ (ISL), I-લીગ અને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ટોચની ટીમો ભાગ લે છે. આ ટુર્નામેન્ટ રાઉન્ડ-રોબિન ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોથી શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી ટીમો નોકઆઉટ સ્ટેજમાં આગળ વધે છે.
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