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ક્રિકેટ બાદ હવે બાસ્કેટબોલમાં પણ જામનગરનો ડંકો, ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી

બાસ્કેટબોલમાં જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી કરાઈ છે.

જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી
જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 7:47 PM IST

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જામનગર: જિલ્લામાં રમતગમત ક્ષેત્રે ઉભરતી પ્રતિભાઓ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે, અત્યાર સુધી માત્ર ક્રિકેટ માટે જાણીતું જામનગર હવે બાસ્કેટબોલ ક્ષેત્રે પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી રહ્યું છે. આગામી 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડા ખાતે અન્ડર-14 બાસ્કેટબોલની નેશનલ કક્ષાની ટૂર્નામેન્ટ યોજાવા જઈ રહી છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જામનગરના ત્રણ પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ હિમાલય વારોતરીયા (બોયઝ કેટેગરી), આન્યા પાંડે અને ત્રિશા નિર્બાન (ગર્લ્સ કેટેગરી)ની ગુજરાતની ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે.

અજીતસિંહજી ક્રિકેટ પેવેલીયન ખાતે આવેલ ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્પોર્ટ્સ કોચિંગ સેન્ટરમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી બાસ્કેટબોલની સઘન તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 900 જેટલા ખેલાડીઓએ અહીં તાલીમ મેળવી છે. નોંધનીય છે કે, અહીંથી તાલીમ પામેલા 25 જેટલા ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમી ચુક્યા છે અને દર વર્ષે આશરે 70 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.

જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી
જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ અનેરો છે. 12 વર્ષીય આન્યા પાંડે જણાવે છે કે, તે છેલ્લા એક વર્ષથી અહીં તાલીમ લઈ રહી છે અને પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમવા જઈ રહી છે, તેનો ધ્યેય વિજેતા બની ગુજરાતનું ગૌરવ વધારવાનો છે. 13 વર્ષીય ત્રિશા નિર્બાને સરકાર દ્વારા કોચિંગ કેમ્પ દરમિયાન રહેવા અને જમવાની ઉત્તમ સુવિધાઓ પૂરી પાડવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. બીજી તરફ, ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતો હિમાલય વારોતરિયા અનુભવી ખેલાડી છે, તે અગાઉ ઉત્તરાખંડ અને જબલપુર ખાતે બે વખત નેશનલ રમી ચુક્યો છે અને આ તેની ત્રીજી રાષ્ટ્રીય ટૂર્નામેન્ટ છે.

જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી
જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

આ ખેલાડીઓને કોચ નિશીત ઠાકર અને સુનીલ ઠાકરનું સચોટ માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે. કોચ નિશીત ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની ટીમની પસંદગી માટેનો ખાસ કેમ્પ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના સહયોગથી જામનગર ખાતે યોજાયો હતો. આ કેમ્પમાં 50 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં જામનગરના પાંચ ખેલાડીઓમાંથી ત્રણની અંતિમ ટીમમાં પસંદગી થઈ છે.

જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી
જામનગરના ત્રણ યુવા ખેલાડીઓની અંન્ડર-14 નેશનલ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

જામનગરના જિલ્લા કલેકટર પી.બી.પંડ્યાએ પણ તાજેતરમાં આ ખેલાડીઓ સાથે વિશેષ મુલાકાત કરી હતી અને આગામી રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી ગુજરાતનું નામ રોશન કરવા શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્પોર્ટ્સ કોચિંગ સેન્ટરની આ સિદ્ધિ અન્ય યુવાનો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહી છે.

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બાસ્કેટબોલ અંન્ડર 14
બાસ્કેટબોલમાં જામનગરના ત્રણ ખેલાડીઓ
BASKETBALL UNDER 14 TOURNAMENT
જામનગરના ખેલાડીઓ બાસ્કેટબોલમાં
JAMNAGAR PLAYERS IN BASKETBALL

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