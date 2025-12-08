ETV Bharat / sports

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો, ત્રણ ખેલાડીઓ શ્રેણીમાંથી બહાર

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
NZ vs WI: ન્યુઝીલેન્ડ હાલમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે. પ્રથમ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બે દિવસ અને 163 ઓવરની બેટિંગ કરી હતી અને શાનદાર ડૉ. બીજી ટેસ્ટ 10મી ડિસેમ્બરથી રમાશે. તે પહેલા યજમાન ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના ત્રણ ખેલાડીઓ ઈજાના કારણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર છે.

ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરી અને નાથન સ્મિથ ક્રાઈસ્ટચર્ચમાં પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જ્યારે મુખ્ય ઓલરાઉન્ડર મિશેલ સેન્ટનર પણ ઈજામાંથી સંપૂર્ણ રીતે બહાર આવ્યો નથી. જેના કારણે તે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે સોમવારે આ જાણકારી આપી.

ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે શું કહ્યું?

બોર્ડે તેના X હેન્ડલ પર લખ્યું, 'ઉત્તરી જિલ્લાનો બોલર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક આજે સવારે વેલિંગ્ટનમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટ પહેલા ટીમ સાથે જોડાશે. મેટ હેનરી, નાથન સ્મિથ અને મિશેલ સેન્ટનર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. આ ખેલાડીઓને ટૂંક સમયમાં પાછા જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ.

આ ખેલાડીઓને તક મળી શકે છે

પ્રથમ પસંદગીનો વિકેટકીપર ટોમ બાલેન્ડેલ પણ પ્રથમ ટેસ્ટના પહેલા દિવસે હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના સ્થાને, કીપર-બેટ્સમેન મિચ હે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં પદાર્પણ કરે તેવી શક્યતા છે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ પણ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન ફિલિપ્સને ટીમમાં સામેલ કરી શકે છે કારણ કે તે ઈજાની સમસ્યામાંથી સાજો થઈ રહ્યો છે.

હેનરી અને સ્મિથની ગેરહાજરીમાં તેમના બોલિંગ યુનિટમાં પણ ફેરફારોની જરૂર પડશે, બેક-અપ ફાસ્ટ બોલર બ્લેર ટિકનર વેલિંગ્ટન તરફથી રમવાનું લગભગ નિશ્ચિત છે, જ્યારે માઈકલ રે અને ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક ડેબ્યૂ કર્યા વિના ટીમમાં જોડાયા છે.

ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ

ટોમ લાથમ (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, ઝેક ફોલ્કેસ, મિચ હેય, ડેરીલ મિશેલ, માઈકલ રે, રચિન રવિન્દ્ર, બ્લેર ટિકનર, કેન વિલિયમસન, વિલ યંગ

સંપાદકની પસંદ

