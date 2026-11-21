INDVsNZ: રાહુલની સદી, ગિલ 98 પર આઉટ; ભારત પ્રથમ ટેસ્ટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં
ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ વેલિંગ્ટનમાં રમાઇ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. ત્રીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થવા સુધી ભારતે 4 વિકેટે 486 રન બનાવ્યા છે
Published : November 21, 2026 at 12:18 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 3: ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ વેલિંગ્ટનમાં રમાઇ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. ત્રીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થવા સુધી ભારતે 4 વિકેટે 486 રન બનાવ્યા છે. ભારતે આ સાથે જ 118 રનની લીડ મેળવી લીધી છે. ઋષભ પંત 55 રન બનાવીને રમતમાં છે જ્યારે નાઇટવોચમેન તરીકે બેટિંગ કરવા ઉતરેલા અંશુલ કંબોજે ખાતું ખોલ્યું નથી. દિવસની અંતિમ ઓવરમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ સદી બનાવતા ચુકી ગયો હતો અને 98 રને આઉટ થયો હતો, તેને જેકબ ડફીએ ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો.
કેએલ રાહુલની શાનદાર સદી
આ પહેલા વાઇસ કેપ્ટન કેએલ રાહુલે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. 290 બોલમાં 136 રન બનાવીને કેટલીક સિદ્ધિ મેળવી છે. તે સેના દેશ (સાઉથ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા)માં સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ સિવાય દેવદત્ત પડ્ડિકલ 175 બોલમાં 80 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, તેને પોતાની ઇનિંગમાં 10 ફોર ફટકારી હતી. આ પહેલા યશસ્વી જયસ્વાલે 85 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ખાસ વાત આ છે કે ભારતના ટોપ ફાઇવ બેટ્સમેનોએ 50+ સ્કોર કર્યો હતો. જે ભારતના ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં SENA દેશમાં પ્રથમ વખત થયો છે. ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરોએ ત્રીજા દિવસે વિકેટ માટે ઘણી મહેનત કરવી પડી હતી પરંતુ તે ભારતીય બેટ્સમેનોને વધુ રન બનાવતા રોકી શક્યા નહતા. ચારેય ફાસ્ટ બોલરને 1-1 વિકેટ મળી હતી. બ્લેકકેપ્સે પોતાની પ્રથમ ઇનિંગમાં હેનરી નિકોલ્સના અણનમ 175 અને ગ્લેન ફિલિપ્સના 118 રનની મદદથી 368 રન બનાવ્યા હતા.
ચોથો દિવસ ભારત માટે મહત્ત્વનો
ચોથા દિવસની રમત ભારતના હિસાબથી મહત્ત્વની હશે, કારણ કે ભારતીય બેટ્સમેન વધુમાં વધુ રન બનાવીને ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવવાનો પ્રયાસ કરશે અને ઇચ્છશે કે તેને ચોથી રમત ના રમવી પડે, માટે ભારત અહીંથી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 300ની લીડ મેળવવા માંગશે જ્યારે તેની પાસે અત્યારે રિષભ પંત, કંબોજ, સુંદર અને જુરેલ જેવા બેટ્સમેનની રમત બાકી છે.
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