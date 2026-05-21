ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં, આ ત્રણ ભારતીય મૂળના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે

ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. તેમ છતાં, સમગ્ર ભારતમાં ફૂટબોલ માટે જબરદસ્ત ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે.

INDIAN PLAYERS IN FIFA WORLD CUP 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 2:49 PM IST

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: ભારતે ક્રિકેટના મેદાન પર પોતાની છાપ છોડી દીધી છે, પરંતુ ફૂટબોલમાં ટીમ ઈન્ડિયા ઘણી પાછળ રહી ગઈ છે. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયા આ વર્ષના FIFA વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા ભલે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ ન લઈ રહી હોય, પરંતુ ભારતીય મૂળના ત્રણ ખેલાડીઓ વિશ્વ મંચ પર પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે તૈયાર છે. આ વર્ષનો FIFA વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. ચાલો તમને ભારતીય મૂળના આ ત્રણ ખેલાડીઓનો પરિચય કરાવીએ.

સરપ્રીત સિંહ ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી રમશે

ન્યુઝીલેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. ટીમમાં સરપ્રીત સિંહનો સમાવેશ થશે, જેના મૂળ ભારતના પંજાબમાં છે. 27 વર્ષીય સરપ્રીત સિંહનો જન્મ ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડમાં થયો હતો, પરંતુ તેના માતાપિતા પંજાબી મૂળના છે. તે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ માટે આક્રમક મિડફિલ્ડર તરીકે રમે છે. આજ સુધી, તેણે ટીમ માટે 26 મેચ રમી છે, જેમાં સફળતાપૂર્વક 3 ગોલ કર્યા છે અને 7 આસિસ્ટ કર્યા છે.

નિઆલ મેસન કતાર માટે રમી શકે છે

29 વર્ષીય નિઆલ મેસનનો જન્મ ઈંગ્લેન્ડમાં થયો હતો. તેની માતા ભારતીય મૂળની છે, જ્યારે તેના પિતા અમેરિકન છે. તેને બાળપણથી જ ફૂટબોલનો શોખ હતો - જે જુસ્સો તેણે ક્યારેય છોડ્યો નહીં. તેની કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે સ્પેન, ઈંગ્લેન્ડ અને કતારમાં ફૂટબોલ રમ્યો છે. 2021 માં, તે કતાર ગયો અને તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનના બળ પર, તેણે કતારની સિનિયર રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. તે આ વર્લ્ડ કપમાં કતાર માટે ડેબ્યૂ કરી શકે છે.

તહસીન મોહમ્મદ કેરળનો છે

19 વર્ષીય ફૂટબોલર તહસીન મોહમ્મદ કેરળ સાથે મજબૂત સંબંધો ધરાવે છે. તેના માતા-પિતા રાજ્યના છે. તે આ FIFA વર્લ્ડ કપમાં કતાર તરફથી રમતા જોવા મળી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે કતાર માટે બે મેચ રમી છે, જેમાં અફઘાનિસ્તાન સામે 2024 FIFA વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં ટીમ માટે રમવાનો સમાવેશ થાય છે.

