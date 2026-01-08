વડોદરામાં ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ડે-નાઈટ વનડેનો જબરદસ્ત ઉત્સાહ, કોહલી સહિતના ખેલાડીઓને જોવા માટે લોકો થયા ક્રેઝી
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. પહેલી વનડે મેચ વડોદરાના બીસીએ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : January 8, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : January 8, 2026 at 8:36 AM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે રોમાંચક માહોલ સર્જાયો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલના વડોદરા આગમન સાથે જ શહેરમાં ક્રિકેટનો જબરદસ્ત ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરા એરપોર્ટ પર વિરાટ કોહલી સહિત ખેલાડીઓની એક ઝલક જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ચાહકો ઉમટી પડ્યા હતા. ફેન્સે “ભારત-ભારત”ના નારા સાથે પોતાના મનપસંદ ખેલાડીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. એરપોર્ટ પર સુરક્ષાનો કડક બંદોબસ્ત વચ્ચે ચાહકોની ભારે ભીડે માહોલને ક્રિકેટ ફિવરમાં ફેરવી નાખ્યો હતો.
એક પછી એક ભારતીય ક્રિકેટર્સ વડોદરા પહોંચતા શહેરમાં ક્રિકેટનું વાતાવરણ ક્રેઝી થઈ રહ્યું છે. ન્યુઝીલેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ પણ વડોદરા વનડે મુકાબલા માટે શહેરમાં પહોંચી ગઈ છે. બંને ટીમોના ખેલાડીઓને એક નજર જોવા માટે વડોદરા એરપોર્ટ પર ફેન્સની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. રાત્રે 8 વાગ્યે રોહિત શર્મા અને કેએલ રાહુલ પણ વડોદરા પહોંચ્યા હતાં, જેને લઈને પણ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સુકતા છે.
વડોદરામાં પ્રથમ વખત યોજાઈ રહેલી ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચેની ડે-નાઈટ વનડે ક્રિકેટ મેચને લઈને શહેરભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. આ ઐતિહાસિક મેચ કોટબી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાવાની છે. સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ યોજાઈ રહી હોવાથી ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ખાસ ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. પહેલી વનડે મેચ વડોદરાના બીસીએ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં અને ત્રીજી તથા અંતિમ વનડે 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. ત્રણેય મેચ ડે-નાઈટ રહેશે. ટોસ બપોરે 1:00 વાગ્યે અને મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
મેચને ધ્યાનમાં રાખી BCCIના પ્રતિનિધિઓ, બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનના પ્રમુખ પ્રણવ અમીન અને જિલ્લા પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચે કોટબી સ્ટેડિયમ ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સુરક્ષા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, એન્ટ્રી-એક્ઝિટ અને પાર્કિંગ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મેચ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન સર્જાય તે માટે ચાર લેયરની એન્ટ્રી-એક્ઝિટ સિસ્ટમ અને અલગ-અલગ પાર્કિંગ ઝોન બનાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
પોલીસ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સ્ટેડિયમમાં આવનાર દર્શકોને સવારે 10 વાગ્યા બાદ એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. બેઠક દરમિયાન કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સૂચનો પણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દર્શકોની સુરક્ષા, ઇમરજન્સી મેડિકલ સુવિધા અને ટ્રાફિક નિયંત્રણ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. મેચ દરમિયાન એક હજારથી વધુ પોલીસ જવાનો અને અધિકારીઓ બંદોબસ્તમાં રહેશે, જેથી શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે મેચ યોજાઈ શકે.
ખાસ વાત એ છે કે કોટબી સ્ટેડિયમની રચના એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે સ્ટેડિયમના કોઈ પણ ખૂણેથી મેચ સ્પષ્ટ રીતે નિહાળી શકાય. આધુનિક સુવિધાઓ અને ઉત્તમ લાઈટિંગ વ્યવસ્થા કારણે ડે-નાઈટ મેચનો રોમાંચ બમણો થવાની શક્યતા છે. ખેલાડીઓ જ્યાં રોકાવાના છે તે હોટેલ ખાતે પણ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર આયોજન અંગે રેન્જ આઈ.જી. વડોદરા સંદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષામાં કોઈ કમી ન રહે તે માટે તમામ વિભાગો વચ્ચે સંકલન સાધવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનના પ્રમુખ પ્રણવ અમીનએ કહ્યું હતું કે વડોદરામાં પ્રથમ વખત યોજાતી આ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ શહેર માટે ગૌરવની બાબત છે અને દર્શકોને યાદગાર અનુભવ મળશે.
