રાઇઝિંગ સ્ટાર T20 એશિયા કપમાં આજે ભારત A અને ઓમાન A વચ્ચે મુકાબલો, વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે નજર

રાઇઝિંગ સ્ટાર T20 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન A સામેની હાર બાદ ભારત A નિઃશંકપણે નિરાશ થશે.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
INDIA A VS OMAN A: રાઇઝિંગ સ્ટાર T20 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન A સામેની હાર બાદ 8 વિકેટ હાર બાદ આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમનો પહેલો પરાજય હતો. જોકે, ટુર્નામેન્ટ હજુ પૂરી થઈ નથી. ટીમ હજુ પણ આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધી શકે છે. તેથી, ભારત A પાકિસ્તાન સામેની હારને પાછળ છોડીને આગામી મેચમાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશે.

આગામી મેચમાં ભારત Aનો સામનો ઓમાન સામે થશે. બધાની નજર ફરી એકવાર યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. UAE સામેની પહેલી મેચમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારનાર વૈભવે પાકિસ્તાન સામે પણ જ્વલંત ઇનિંગ્સ રમી. તે અડધી સદી ચૂકી ગયો, પરંતુ તેની બેટિંગથી તેણે બતાવ્યું કે તે કોઈપણ બોલરથી ડરતો નથી, પરંતુ બોલરો તેનાથી ડરે છે.

ભારત A વિરુદ્ધ ઓમાન A મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ

ભારત A અને ઓમાન A વચ્ચે મેચ ક્યાં રમાશે?

ભારત A અને ઓમાન A વચ્ચે રાઇઝિંગ સ્ટાર એશિયા કપ મેચ દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત A અને ઓમાન A વચ્ચે રાઇઝિંગ સ્ટાર એશિયા કપ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે.

લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકાશે? છો

તમે સોની લિવ એપ પર ભારત-A અને ઓમાન-A વચ્ચે રાઇઝિંગ સ્ટાર એશિયા કપ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકો છો.

ભારત A અને ઓમાન A વચ્ચે રાઇઝિંગ સ્ટાર એશિયા કપ મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર જોઈ શકાય છે.

પાકિસ્તાન A એ ભારત A ને 8 વિકેટથી હરાવ્યું

એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 માં પાકિસ્તાન A એ ભારત A ને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. માઝ સદકતે 79 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારત 20 ઓવર પણ ટકી શક્યું નહીં અને 19 ઓવરમાં 136 રનમાં સમેટાઈ ગયું. વૈભવ સૂર્યવંશીએ સૌથી વધુ 45 રન બનાવ્યા, જ્યારે નમન ધીરે 35 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, પાકિસ્તાને 137 રનનો લક્ષ્યાંક 13.2 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો.

TAGGED:

RISING STAR T20 ASIA CUP
INDIA A VS OMAN
સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

