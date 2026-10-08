ચતુરંગ, શતરંજ અને આધુનિક ચેસ, જાણો ભારતની પારંપરિક રમતની શરુઆત અને તેના ઈતિહાસ વિશે
આજે જેને શતરંજ કે ચેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેના સંબંધો આજથી કેટલા હજાર વર્ષ પૂર્વેથી જોડાયેલા છે, જુઓ શતરંજ પર અમારો વિશેષ અહેવાલ.
Published : October 8, 2026 at 7:38 PM IST
જૂનાગઢ: આજે જેને આપણે ચેસ કે શતરંજ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે રમતનો સંબંધ આજથી 5000 વર્ષ પૂર્વે અને મહાભારત કાળ સાથે પણ જોડાયેલો જોવા મળે છે. કાળી અને સફેદ સેનાઓ વચ્ચે રમાતી આ રમત ભારતની પારંપરિક રમત માનવામાં આવે છે, જેનો સીધો સંબંધ મહાભારત કાળ સાથે પણ જોડાઈ રહ્યો છે. આધુનિક યુગમાં શતરંજની રમતને બૌદ્ધિક વિકાસ માટે પણ મહત્વની માનવામાં આવે છે, જે 5000 વર્ષ પૂર્વેથી ચાલતી આવતી રમતની આ એક પરંપરા છે જૂઓ શતરંજ પર અમારો વિશેષ અહેવાલ.
ચતુરંગ, શતરંજ અને આધુનિક ચેસ
ચેસ આધુનિક યુગમાં શતરંજના નામે ખૂબ જ વિખ્યાત બનેલી અને જેને વ્યક્તિગત તેમજ પ્રોફેશનલ રમત માનવામાં આવે છે, તેવી શતરંજનો સબંધ આજથી પાંચ હજાર વર્ષ કે તેથી પૂર્વેનો માનવામાં આવે છે. મહાભારત કાળના સમયમાં રાજા રજવાડાઓ વચ્ચે રમાતી રમત શતરંજનો જ એક પ્રકાર હતો, જે આજે આધુનિક યુગમાં અને પાંચ હજાર વર્ષ પછી કેટલાક અપભ્રંશો થવાને કારણે તેને શતરંજ ની રમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શતરંજ કોઈ પણ વ્યક્તિની બૌદ્ધિક ક્ષમતાને ચકાસવા અને તેને મજબૂત બનાવવા માટે રમાતી એક રમત હતી.
આજે શતરંજ બૌદ્ધિક ક્ષમતા માટે તો ચોક્કસ પણે રમાઈ રહી છે, પરંતુ આધુનિક યુગમાં રમત સાથે અર્થકારણ પણ જોડાયું જેને કારણે એક સમયે અને ખાસ કરીને મહાભારતના કાળમાં બૌદ્ધિક ગણાતી આ રમત, આજે અર્થ કારણ સાથે જોડાઈ અને ખેલાડીઓ આ રમતમાં ચેમ્પિયન બનીને કરોડો રૂપિયાના ઇનામો પણ જીતતા થયા છે.
મહાભારત સમયના સૈનિકોનો ઉલ્લેખ
શતરંજની રમતને મહાભારત સાથે એટલા માટે જોડીને પણ જોવામાં આવે છે કે, તેને મહાભારતના સમયમાં ચતુરંગ ત્યારબાદ થોડા અપભ્રંશને કારણે ચતરંગ અને ત્યારબાદ આધુનિક યુગમાં શતરંજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શતરંજનું પહેલું નામ 'ચતુરંગ' જે મહા ભારતકાળ ના ચાર પ્રકારના સૈન્યોની ઓળખ આપે છે ઊંટ, હાથી, અશ્વ અને પાયદળ આ ચાર પ્રકારના સૈન્ય મહાભારતના સમયમાં યુધ્ધના મેદાને જોવા મળતા હતા.
આજે આધુનિક યુગમાં રમાતી શતરંજ પર પણ ઊંટ હાથી અશ્વ અને પાયદળ દ્વારા આ રમત રમાઈ રહી છે. ચોક્કસ પણે સમય જતા તેમાં અપભ્રંશ ને કારણે તેના નામમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થયો છે, પરંતુ તેનો પ્રકાર આજે પણ 5000 વર્ષ પૂર્વે જે હતો તે જ જોવા મળે છે જે આ શતરંજ ને આજે આધુનિક યુગમાં બુદ્ધિશાળી લોકોની રમત માનવામાં આવે છે.
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