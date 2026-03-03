ETV Bharat / sports

ધ હંડ્રેડ હરાજી માટે માર્કી ખેલાડીઓની યાદી જાહેર, મોહમ્મદ આમિર સહિત 10 ખેલાડીઓનો સમાવેશ

ધ હંડ્રેડ માટે ખેલાડીઓની હરાજી 12 માર્ચે થશે. હરાજી માટે કુલ 710 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી 243 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

THE HUNDRED
THE HUNDRED (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

THE HUNDRED AUCTION: ઈંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ લીગ ધ હંડ્રેડ મેન માટે હરાજી 12 માર્ચે યોજાશે. આ હરાજી માટે 63 પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ પોતાના નામ નોંધાવ્યા હતા. આમાં T20 કેપ્ટન સલમાન અલી આગા ઉપરાંત શાહીન આફ્રિદી, સૈમ અયુબ અને ઉસ્માન તારિક જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. લીગની હરાજી માટે 710 ખેલાડીઓએ પોતાનું નામ નોંધાવ્યું હતું. ભારત સિવાય તમામ દેશોના ખેલાડીઓએ હરાજી માટે પોતાના નામ આપ્યા હતા. હવે, આ હરાજી માટે માર્કી ખેલાડીઓની યાદી પણ તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં હરિસ રૌફ સહિત 10 ખેલાડીઓના નામ સામેલ છે.

14 પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા

આવતા અઠવાડિયે થનારી પ્રથમ મેન્સ હંડ્રેડ હરાજીમાં પસંદ થનારા 10 ટોચના ખેલાડીઓમાં હરિસ રૌફનો સમાવેશ થાય છે. આ હરાજી માટે ચૌદ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ECB અને આઠ ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ ગયા અઠવાડિયે એક સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પસંદગી દરેક ટીમના પ્રદર્શન, ઉપલબ્ધતા અને જરૂરિયાતો પર આધારિત હશે. આ નિવેદન BBCના એક અહેવાલ બાદ આવ્યું છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક માલિકી ધરાવતી ચાર ટીમો પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવશે નહીં.

માર્કી ખેલાડીઓમાં કોનો કોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે?

710 ખેલાડીઓમાંથી 243 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 14 પાકિસ્તાની ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓમાં હરિસ રૌફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારિક, સેમ અયુબ, અબરાર અહેમદ, મોહમ્મદ નવાઝ, નસીમ શાહ, મોહમ્મદ આમિર, ઝમાન ખાન, ઉસામા મીર, ઇમાદ વસીમ, આકિબ જાવેદ અને સલમાન મિર્ઝાનો સમાવેશ થાય છે.

પાકિસ્તાનની વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બાકાત રૌફનો હરાજી માટેના 10 માર્કી ખેલાડીઓની યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. આ હરાજીમાં, માર્કી ખેલાડીઓ પ્રથમ સ્થાને રહેશે. જોની બેયરસ્ટો, આદિલ રશીદ, જેમ્સ વિન્સ, જોર્ડન કોક્સ અને જો રૂટ માર્કી ખેલાડીઓની યાદીમાં પાંચ ઈંગ્લેન્ડના સ્થાનિક ખેલાડીઓ છે, જ્યારે એડન માર્કરામ, ડેવિડ મિલર, સુનીલ નારાયણ, ડેરિલ મિશેલ અને રૌફ માર્કી વિદેશી ખેલાડીઓ છે.

હરિસ રૌફ ધ હંડ્રેડમાં રમી ચૂક્યો છે

રૌફ અગાઉ ધ હંડ્રેડમાં રમી ચૂક્યો છે, બે સીઝન માટે વેલ્શ ફાયર માટે રમ્યો છે અને કુલ 16 વિકેટ લીધી છે. તે તાજેતરના બિગ બેશ લીગમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ હતો. જોકે, તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં, તેને T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી ન હતી. આગામી હંડ્રેડ વિન્ડો દરમિયાન પાકિસ્તાન ટેસ્ટ શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પ્રવાસ કરવાનું છે. રૌફ ધ હંડ્રેડની સંપૂર્ણ સીઝન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે. પીસીબી તરફથી નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મળ્યા પછી જ તે ધ હંડ્રેડમાં રમી શકશે.

આ પણ વાંચો:

  1. શું પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ધ હંડ્રેડમાંથી બહાર થશે? ECB એ આપ્યું મોટું નિવેદન
  2. બંને સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે, ટીમ ઇન્ડિયા આ દિવસે ઉતરશે મેદાનમાં

TAGGED:

THE HUNDRED AUCTION
THE HUNDRED PAKISTANI PLAYERS
PAKISTANI PLAYERS HUNDRED AUCTION
THE HUNDRED AUCTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.