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સંજીવ ગોયેન્કાની માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી, જોસ બટલરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેમ્પિયન બન્યું

ધ હન્ડ્રેડ લીગની ફાઇનલ મેચ ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ અને માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. સુપર જાયન્ટ્સે પ્રથમ વખત T20 લીગનો ખિતાબ જીત્યો હતો.

માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી
માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 1:17 PM IST

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THE HUNDRED 2026 FINAL: માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે 'ધ હંડ્રેડ' ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં રોમાંચક રીતે જીત મેળવીને ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું. લોર્ડ્સમાં પુરુષોની ફાઇનલમાં ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ સામે MSG એ પોતાની પહેલી ચેમ્પિયનશિપ મેળવી. આ એક રોમાંચક મુકાબલો હતો; પહેલા બેટિંગ કરતા, રોકેટ્સે 100 બોલમાં 158/8નો સ્કોર બનાવ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, માન્ચેસ્ટરે શાનદાર શરૂઆત કરી, ઓપનર ટિમ સીફર્ટે 38 બોલમાં 72 રન બનાવ્યા. બાદમાં, માન્ચેસ્ટરને અંતિમ ત્રણ બોલમાં ત્રણ રનની જરૂર હતી ત્યારે, લિયામ ડોસને છગ્ગો ફટકારીને બે બોલ બાકી રહેતા વિજય મેળવ્યો અને તેની ટીમને પાંચ વિકેટથી જીત અપાવી.

ત્રણ બોલમાં ત્રણ રનની જરૂર હતી

97 બોલ ફેંકાયા પછી, ટીમને છેલ્લા ત્રણ બોલમાં ત્રણ રનની જરૂર હતી. મેચ અધૂરી લાગી રહી હતી. 98મા બોલ પર, લિયામ ડોસને છગ્ગો ફટકારીને તેની ટીમનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો. આ પહેલી વાર છે જ્યારે સુપર જાયન્ટ્સે T20 ટુર્નામેન્ટ જીતી છે. આ IPLમાં LSG (લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ) ટીમ છે. જોસ બટલરે માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને ટીમને ટ્રોફી સુધી પહોંચાડી હતી.

સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ ત્રીજી વાર ફાઇનલમાં પહોંચી હતી

માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સ 2022 અને 2023 માં રનર્સ-અપ રહ્યું, ટૂંકા અંતરથી ટાઇટલ ગુમાવ્યું, પરંતુ ટીમ હવે આખરે તે દુષ્કાળનો અંત લાવવામાં સફળ રહી છે. જોસ બટલર અગાઉ ટીમને T20 વર્લ્ડ કપ જીત અપાવી ચૂક્યા છે, અને હવે તેણે વધુ એક T20 લીગ ટાઇટલ જીત્યું છે.

માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી
માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી (GETTY IMAGES)

સંજીવ ગોયેન્કાએ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી

સંજીવ ગોયેન્કાએ માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સની પહેલી 'ધ હંડ્રેડ' જીતની ખુશીથી ઉજવણી કરી અને સોશિયલ મીડિયા પર એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે લખ્યું: "આપણી પહેલી સિઝનમાં ચેમ્પિયન! માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સ પરિવાર માટે લોર્ડ્સમાં કેટલી ભવ્ય રાત હતી. આ આપણા બધા માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તે પહેલી મેચથી છેલ્લી મેચ સુધી આખી ટીમના પ્રયાસનું પરિણામ છે."

"ટિમ, તમે કેટલી શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. નૂર, બોલિંગનો ઉત્તમ સ્પેલ - જ્યારે અમને તેમની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે જ વિકેટ લીધી. જોસ બટલરે સમગ્ર સિઝન દરમિયાન ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, અને નોકઆઉટ મેચો દરમિયાન ટીમ જે રીતે એક થઈ ગઈ તેનાથી ખરેખર પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. જોસ અને આ જીતમાં ફાળો આપનારા દરેક ખેલાડીને અભિનંદન, અને અમારા સમર્થકોનો ખાસ આભાર - તમે દરેક પગલે ટીમને ઉત્સાહિત કરી. આ જીત તમારા માટે છે."

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TAGGED:

THE HUNDRED 2026
MANCHESTER SUPER GIANTS
TRENT ROCKETS
SANJEEV GOENKA
THE HUNDRED 2026 FINAL

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