આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચોથી T20I મેચ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલીંગ પસંદ કરી
સૂર્યકુમાર યાદવ અને મિશેલ માર્શ બંને આ મેચ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
Published : November 6, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની ચોથી T20I મેચ ક્વીન્સલેન્ડના કેરારા ઓવલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ત્રણ મેચ પછી શ્રેણી 1-1 થી બરાબર છે, કારણ કે પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા હવે આ મેચ જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. ટોસ IST બપોરે 1:15 વાગ્યે થશે. સૂર્યકુમાર યાદવ અને મિશેલ માર્શ બંને આ મેચ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
બીજી મેચમાં હાર બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રીજી ટી20આઈ માટે નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા. હર્ષિત રાણાને ટીમમાંથી બહાર કરીને ભારતના સૌથી સફળ ટી20આઈ બોલર અર્શદીપ સિંહને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો, જ્યારે સંજુ સેમસનને ટીમમાંથી બહાર કરીને યુવા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જીતેશ શર્માને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. વોશિંગ્ટન સુંદરને ઓલરાઉન્ડર તરીકે પણ તક મળી, જેમની બેટિંગે ત્રીજી ટી20આઈમાં ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
હવે, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ તેમની વિજેતા પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવા માટે અનિચ્છા ધરાવે છે. કુલદીપ યાદવને બાકીની મેચોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તી તેમની ગેરહાજરી અનુભવવા દેતા નથી. વોશિંગ્ટન સુંદર, જેણે પાછલી મેચમાં બોલિંગ કરી ન હતી, તે આ મેચમાં બોલિંગ અને વિકેટ લેવાની અપેક્ષા રાખશે.
AUSTRALIA WON THE TOSS & DECIDED TO BOWL FIRST. 🏆 pic.twitter.com/TFZwyDtBuh— Johns. (@CricCrazyJohns) November 6, 2025
ભારતે ત્રીજી T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 186 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 18.3 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 188 રન બનાવીને આ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું હતું.
INDIA IS UNCHANGED....!!!! pic.twitter.com/ogZCU3rvGy— Johns. (@CricCrazyJohns) November 6, 2025
ચોથી T20I મેચમાં બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ
ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, જોશ ફિલિપ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, બેન દ્વારશીસ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, એડમ ઝામ્પા
આ પણ વાંચો: