ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે સુપર સન્ડે મુકાબલો, મહેમાન ટીમે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાંચીમાં પ્રથમ વન ડે મેચ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાંચીમાં પ્રથમ વન ડે મેચ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 12:54 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 1:14 PM IST

IND VS SA: ટેસ્ટ શ્રેણી પછી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ટકરાશે. પહેલી મેચ આજે, 30 નવેમ્બરે રાંચીમાં રમાશે. આ મેચમાં ભારત પોતાની બેન્ચ સ્ટ્રેન્થનું પરીક્ષણ કરશે, કારણ કે કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઉપ-કપ્તાન શ્રેયસ ઐયર બંને શ્રેણીમાંથી બહાર છે. તેથી, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રથમ ODI માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ 11 શું હશે.

ગિલની ગેરહાજરીમાં, KL રાહુલ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, અને પ્લેઇંગ 11માં તેનો સમાવેશ પુષ્ટિ થયેલ છે. તેણે એ પણ પુષ્ટિ કરી છે કે તે 6 નંબર પર બેટિંગ કરશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પણ પ્લેઇંગ 11માં હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. પરંતુ એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે જયસ્વાલ કે રુતુરાજ ગાયકવાડને રોહિત સાથે ઓપનિંગ કરવાની તક મળશે કે નહીં.

જો રોહિત જયસ્વાલ ઓપનિંગ કરે છે, તો રૂતુરાજને નંબર 4 પર રમવાનો વિકલ્પ પણ છે. કેએલ રાહુલે મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો રિષભ ટીમમાં આવે છે, તો તે વિકેટકીપિંગ કરશે. આમ, જો આપણે ભારતના ટોચના છ સ્થાનો પર નજર કરીએ, તો જયસ્વાલ રોહિત સાથે ઓપનિંગ કરશે, કોહલી નંબર 3 પર, રુતુરાજ નંબર 4 પર, પંત નંબર 5 પર અને કેએલ રાહુલ નંબર 6 પર.

ભારત પાસે ત્રણ ઓલરાઉન્ડર: વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ રેડ્ડી અને રવિન્દ્ર જાડેજા. જાડેજાની ભાગીદારી લગભગ નિશ્ચિત છે, પરંતુ ભારતે વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડશે. કુલદીપ યાદવ પણ રમે તેવી શક્યતા છે. જોકે, રાંચીની પીચ સ્પિનરો અને સીમર બંનેને અનુકૂળ છે. તેથી, ભારત રાંચીમાં ત્રણ પેસ બોલરોને રમવાની અપેક્ષા રાખે છે.

ભારતની પ્લેઈંગ - 11

રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદિપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

રાંચીમાં પિચ અને પરિસ્થિતિઓ

રાંચીમાં અત્યાર સુધી કુલ છ મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે ત્રણ જીતી છે. ફક્ત બે વાર પ્રથમ બેટિંગ કરતી ટીમ મેચ જીતી છે. 300 રનનો આંકડો ફક્ત એક જ વાર પાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી, એવું કહી શકાય કે અહીંની પિચ બોલર-ફ્રેન્ડલી છે. ઝડપી બોલરોએ 35.48 ની સરેરાશથી 39 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે સ્પિનરોએ 40.65 ની સરેરાશથી 35 વિકેટ લીધી છે. ડે-નાઈટ મેચ હોવાથી, બીજી ઇનિંગમાં ઝાકળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે, તેથી ટોસ પણ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

દક્ષિણ આફ્રિકાના સંભવિત- 11: ક્વિન્ટન ડી કોક, રાયન રિકેલ્ટન (વિકેટકીપર), એડન માર્કરામ, ટેમ્બા બાવુમા, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, માર્કો જેન્સન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, નાન્દ્રે બર્ગર, લુંગી એન્ગીડી.

IND VS SA
IND VS SA

