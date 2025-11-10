ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર-16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ, મુંબઈની ટીમ બની વિજેતા

ETV Bharat / sports

ભાવનગરની જય શિવરાય ક્રિકેટ ક્લબની ટીમ ગોવામાં યોજાયેલી લીગ મેચ રમવા માટે ગઈ હતી.

ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat)
ભાવનગર: ગોવામાં યોજાયેલી માસ્ટર ક્રિકેટ એસોસિએશનની સિલ્વર જ્યુબિલી અંડર-16 T20 ક્રિકટ ટુર્નામનેટમાં ભાવનગરની ટીમ રનર્સ અપ થવા પામી છે. જો દર વર્ષે યોજવામાં આવતી ટુર્નામનેટમાં આ વર્ષની યોજાયેલી ગોવાના મંડગાવમાં ટુર્નામેન્ટમાં ભાવનગરની ટીમ બીજા સ્થાને રહેવા પામી છે.

ગોવામાં યોજાઈ હતી ટુર્નામેન્ટ

મંડગાવમાં યોજાયેલી ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ લીગ મેચમાં ભાવનગરની જય શિવરાય ક્રિકેટ ક્લબની ટીમ પહોંચી હતી. પ્રથમ સામે આવેલી મુંબઈની ટીમે પ્રથમ દાવ લઈને 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 115 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે જય શિવરાય ક્રિકેટ ક્લબે બીજા દાવમાં 17.3 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 116 રન બનાવ્યા હતા.

ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat Gujarat)
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે ઑલ્ટરનેટ થાય છે આયોજન

ક્રિકેટ ક્લબના જીતેન્દ્ર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, આ ટુર્નામેન્ટ બોયઝ ટુર્નામેન્ટ હતી. માઈક્રો સ્કેન ક્લબ લોનાવાલા દ્વારા આયોજન કરાયું હતું. આ લીગ ટુર્નામેન્ટ હતી જેમાં ચાર ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં ગુજરાતમાંથી માત્ર જય શિવરાય ક્રિકેટ ક્લબ ભાવનગરની ટીમ હતી. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માઈક્રોસ્કેન દ્વારા ઓલ્ટરનેટ લોનાવાલા અને ગોવા એમ રમાડવામાં આવે છે. ભાવનગરના ખેલાડીઓ સિલેક્ટ કરીને લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat Gujarat)
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat Gujarat)
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ
ગોવામાં રમાયેલી ક્રિકેટ અંડર16 લીગમાં ભાવનગર ટીમ રનર અપ (Etv Bharat Gujarat)

ઉભરતા ખેલાડીઓને બહારનું વાતાવરણ મળે

જીતેન્દ્ર પાટીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અંડર-14 અને 15 ના જે પ્લેયર હોય છે તેના બાળકો બહાર જઈને રમે તો બહારનું વાતાવરણ, ગ્રાઉન્ડ અને આંતરિક શક્તિમાં વધારો થાય છે. જો કે જય શિવરાય ક્રિકેટ ક્લબ દ્વારા માત્ર પ્રેક્ટિસ નહીં પરંતુ મેચીસ પણ રમાડવાનો પ્રયત્ન હોય છે એટલે આમ કહીએ તો આ ટુર્નામેન્ટ ક્રિકેટની પરીક્ષા છે જે મેદાન ઉપર લેવામાં આવે છે.

