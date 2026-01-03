ETV Bharat / sports

બાંગ્લાદેશી ખેલાડીને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદને લઈને BCCIનો મોટો નિર્ણય, KKRને આપી ખાસ સૂચના

KKR એ તાજેતરમાં IPL ની 19મી સીઝન માટે મીની-ઓક્શનમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ₹9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.

મુસ્તફિઝુર રહેમાન
મુસ્તફિઝુર રહેમાન (IANS)
Published : January 3, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
MUSTAFIZUR REHMAN: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) IPL 2026 માટે બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ખરીદવા બદલ ટીકાનો સામનો કરી રહી છે. ચાહકો સહિત અનેક રાજકારણીઓએ KKR ની ટીકા કરી છે. KKR એ તાજેતરમાં IPL ની 19મી સીઝન માટે મીની-ઓક્શનમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ₹9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તે હરાજીમાં વેચાયેલો એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી હતો. 30 વર્ષીય બાંગ્લાદેશી બોલરને લઈને થયેલા વિવાદ બાદ, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ KKR ને મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેની ટીમમાંથી મુક્ત કરવા કહ્યું છે.

BCCI સેક્રેટરીએ KKRને ખાસ સૂચના જારી કરી

BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI એ KKR ફ્રેન્ચાઇઝીને બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટીમમાંથી મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. BCCI એ એમ પણ કહ્યું છે કે જો KKR રિપ્લેસમેન્ટની વિનંતી કરે છે, તો BCCI રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી પ્રદાન કરશે.

BCB પ્રમુખે આ અંગે નિવેદન જારી કર્યું

30 વર્ષીય મુસ્તફિઝુરને લઈને થયેલા વિવાદ બાદ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ પણ એક નિવેદન જારી કર્યું છે. BCB ના પ્રમુખ અમીનુલ ઇસ્લામ બુલબુલને ANI દ્વારા ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે સમગ્ર મામલાને અંત સુધી અનુસરીશું, કારણ કે અમે ક્રિકેટના લોકો છીએ. અમે આ મુદ્દાને રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી નહીં, ક્રિકેટના દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં માનીએ છીએ. મુસ્તફિઝુર રહેમાન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી છે. તેથી, અમે જોઈશું કે શું થાય છે. અમે આને અંત સુધી અનુસરીશું. અમે હંમેશા ક્રિકેટની રમતને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. ભારત અમારો પાડોશી છે, અને અમારી તેમની સાથે ખૂબ જ સારા ક્રિકેટ સંબંધો છે."

KKR એ મુસ્તફિઝુરને ₹9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો

IPL 2026 ની મીની-હરાજી ડિસેમ્બરમાં યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન, KKR એ તેમની ટીમ માટે મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ખરીદ્યો હતો. ફ્રેન્ચાઇઝીએ મુસ્તફિઝુરને ખરીદવા માટે ₹9.20 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. મુસ્તફિઝુર કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (KKR) વચ્ચે બોલીમાં સામેલ હતો, અને અંતે, KKR એ બાંગ્લાદેશી ખેલાડીને હસ્તગત કરવા માટે ભારે કિંમત ચૂકવી. જોકે, મુસ્તફિઝુરની ખરીદી પછી ચાહકોએ KKR ની ટીકા કરવાનું શરૂ કર્યું.

