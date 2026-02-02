ચોકસાઈ, ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસની રમત: અમદાવાદમાં 10મી બોસિયા ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ
આ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશના 22 રાજ્યોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, જેમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે બોસિયા રમત માટે વધતી લોકચાહનાનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જોવા મળ્યું.
Published : February 2, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 9:00 PM IST
અમદાવાદ: વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે આયોજિત 10મી બોસિયા ચેમ્પિયનશિપનો આજે ભવ્ય સમારોહ યોજાયો હતો. આ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશના 22 રાજ્યોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, જેમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે બોસિયા રમત માટે વધતી લોકચાહનાનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જોવા મળ્યું. આ સ્પર્ધા માત્ર રમત પૂરતી સીમિત રહી નથી, પરંતુ તેણે દિવ્યાંગ ખેલાડીઓની ક્ષમતા, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રતિભાને રાષ્ટ્રીય મંચ પર ઉજાગર કરી છે. અનેક ખેલાડીઓ માટે આ ચેમ્પિયનશિપ ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને પેરાલિમ્પિક સ્તરે પહોંચવાનો માર્ગ બની રહી છે.
તેલંગાણાની બી. ઉષા કિરણે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
તેલંગાણા રાજ્યની યુવતી બી. ઉષા કિરણ એ 10મી સિનિયર બોસિયા ચેમ્પિયનશિપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી ગોલ્ડ મેડલ પર કબજો જમાવ્યો છે. 90 ટકા શારીરિક વિકલાંગતા હોવા છતાં ઉષા કિરણની અડગ મહેનત અને આત્મવિશ્વાસે તેમને આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડ્યા છે, જે આજે લાખો લોકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે.
બી. ઉષા કિરણની Etv ભારત સાથે ખાસ વાતચીત
આ દરમિયાન વાતચીતમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બી. ઉષા કિરણ એ જણાવ્યું હતું કે, બોસિયા માત્ર એક રમત નથી, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ અને ધૈર્યની પરીક્ષા છે. શારીરિક મર્યાદાઓ હોવા છતાં મનોબળ મજબૂત રાખીને સતત અભ્યાસ કરવાથી સફળતા શક્ય બને છે, એવું તેમણે ઉમેર્યું હતું. ઉષા કિરણ એ પોતાની સફર અંગે જણાવતાં કહ્યું હતું કે શરૂઆતમાં અનેક પડકારો આવ્યા, પરંતુ પરિવાર, કોચ અને ટીમના સહયોગથી તેમણે હાર માન્યા વગર આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું. દરરોજ કલાકો સુધીની પ્રેક્ટિસ અને માનસિક તૈયારી એ તેમના ગોલ્ડ મેડલના મુખ્ય આધાર બન્યા.
આ સિદ્ધિ સાથે ઉષા કિરણએ માત્ર તેલંગાણા નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજાગર કર્યું છે. તેમની આ જીત દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે આશાનું પ્રતીક બની છે અને સમાજને સંદેશ આપે છે કે સાચી શક્તિ શરીરમાં નહીં પરંતુ મનમાં હોય છે.
બોસિયા ગેમની શરૂઆત ક્યાં થઈ
બોસિયા રમતની શરૂઆત યુરોપિયન દેશોમાં થઈ હતી અને ત્યારબાદ તેને પેરાલિમ્પિક ગેમ્સમાં સત્તાવાર સ્થાન મળ્યું. આ રમત ખાસ કરીને એવા ખેલાડીઓ માટે વિકસાવવામાં આવી છે, જેમને ગંભીર શારીરિક અક્ષમતાઓ હોય, જેથી તેઓ પણ સ્પર્ધાત્મક રમતગમતમાં સમાન તક મેળવી શકે. ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં બોસિયા રમત પ્રત્યે રસ વધ્યો છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની ચેમ્પિયનશિપ્સ દ્વારા અનેક નવા ખેલાડીઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે.
બોસિયા ગેમ શું છે?
બોસિયા એક ઇન્ડોર પ્રિસીઝન સ્પોર્ટ છે, જેમાં ખેલાડીઓ લાલ અથવા વાદળી રંગના ચામડાના બોલોને નાનો સફેદ બોલ — જૅક બોલ —ની નજીક ફેંકવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ રમત વ્યક્તિગત, જોડી અને ટીમ ફોર્મેટમાં રમાય છે.આ રમત શારીરિક શક્તિ પર નહીં પરંતુ રણનીતિ, એકાગ્રતા અને ચોકસાઈ પર આધારિત છે, જેના કારણે દરેક ખેલાડી પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે રમત રમી શકે છે.
બોસિયા કેવી રીતે રમાય છે?
રમતની શરૂઆતમાં જૅક બોલ ફેંકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બંને પક્ષો પોતાના બોલ ફેંકે છે અથવા રોલ કરે છે.દરેક રાઉન્ડને “એન્ડ” કહેવામાં આવે છે. એક એન્ડ પછી જે ખેલાડી અથવા ટીમના બોલ જૅક બોલની નજીક હોય, તેને પોઈન્ટ મળે છે.મેચ પૂરી થયા પછી તમામ એન્ડ્સના પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે અને સૌથી વધુ પોઈન્ટ મેળવનાર વિજેતા બને છે. બોસિયા રમતમાં ખેલાડીઓને તેમની શારીરિક ક્ષમતા અનુસાર વિવિધ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવે છે.કેટલાક ખેલાડીઓ હાથથી બોલ ફેંકે છે, જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ રેમ્પ, ચેનલ અથવા સહાયક સાધનોની મદદથી બોલ ચલાવે છે.આ તમામ પ્રક્રિયા રમતને સંપૂર્ણપણે ન્યાયસંગત અને સમાન તક આધારિત બનાવે છે.
આવનારા સમયમાં બોસિયા ગેમ દેશ માટે મોટી આશા
આજે યોજાયેલા સમાપન સમારોહમાં વિજેતા ખેલાડીઓને મેડલ, ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા. આયોજકોનું કહેવું છે કે, આવી ચેમ્પિયનશિપથી દિવ્યાંગ ખેલાડીઓમાં આત્મગૌરવ વધે છે અને તેઓ મુખ્ય પ્રવાહની રમતગમત સાથે વધુ મજબૂતીથી જોડાય છે. બોસિયા રમતને વધુ લોકપ્રિય બનાવવા માટે શાળા-કોલેજ સ્તરેથી તાલીમ, કોચિંગ અને સ્પર્ધાઓ યોજવાની જરૂર હોવાનું રમતગમત નિષ્ણાતો માને છે. આવનારા સમયમાં બોસિયા ભારત માટે પેરાલિમ્પિક મેડલની મોટી આશા બની શકે છે.
આ પણ વાંચો: