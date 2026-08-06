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દુ:ખદ! મેદાનમાં વીજળી પડતાં ફૂટબોલરનું મોત, લાઇવ મેચ દરમિયાન જીવ ગુમાવ્યો

ફૂટબોલ મેદાન પર લાઈવ મેચ દરમિયાન વીજળી પડવાથી 24 વર્ષીય ફૂટબોલરનું મોત થયું છે. આ ઘટના ખરેખર દુ:ખદ છે.

મેદાનમાં વીજળી પડતાં ફૂટબોલરનું મોત
મેદાનમાં વીજળી પડતાં ફૂટબોલરનું મોત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 4:12 PM IST

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Footballer dies due to lightning strike: રમતગમતનું મેદાન ક્યારે દુર્ઘટનાનું સ્થળ બની શકે છે તે કોઈ કહી શકતું નથી. તાજેતરમાં જ આ પ્રકારની એક ભયાનક ઘટના બની જ્યારે એક ફૂટબોલરે મેદાન પર જ જીવ ગુમાવ્યો. લાઇવ મેચ દરમિયાન વીજળી પડવાથી 24 વર્ષીય ખેલાડીનું મૃત્યુ થયું. આ દ્રશ્ય ખરેખર ભયાનક હતું; તેનાથી દર્શકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો, જ્યારે સાથી ખેલાડીઓ તેમના સાથી ખેલાડીને જીવતો કરવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જેનું કમનસીબે ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું.

આ દુ:ખદ, જીવલેણ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે; આખું કરુણ દ્રશ્ય ફૂટેજમાં કેદ થઈ ગયું છે. લોકો આ વીડિયો પર વ્યાપક ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે તે થોડા જ સમયમાં વાયરલ થઈ ગયો છે. આ ઘટના ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે બની? જીવ ગુમાવનાર ખેલાડી કોણ હતો અને તે ક્યાંનો હતો? ચાલો તમને જણાવીએ.

મેદાન પર વીજળી પડવાથી ખેલાડીનું મૃત્યુ

થાઇલેન્ડમાં લાઇવ ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન 24 વર્ષીય થાઇ ફૂટબોલર, સોફવાન અવાઇ, અચાનક વીજળી પડવાથી મૃત્યુ પામ્યો. વિડિઓ ફૂટેજ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તે વાગતા જ મૃત્યુ પામ્યો. આ ઘટનામાં લગભગ 12 અન્ય ખેલાડીઓ પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. *ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ* ના અહેવાલ મુજબ, તે સમયે ગોલોક એફએ કપ તરીકે ઓળખાતી સ્થાનિક ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી હતી.

થાઇલેન્ડ અને મલેશિયાની ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી હતી. મંગળવાર, 4 જૂન, 2026 ના રોજ યોજાયેલી આ મેચ સેમકોલ્ટ્સ અને અબુ એક્સ નોંગ સિરીન વચ્ચે હતી; અવાઇ સેમકોલ્ટ્સ ટીમ તરફથી રમી રહ્યો હતો. વરસાદ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી હતી, અને આકાશ ઘેરા વાદળોથી ઘેરાયેલું હતું. અચાનક, અવાઇ પર વીજળી પડી, જેના પરિણામે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું.

આ ઘટના બાદ સોફવાન અવઈને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. મેદાન પર હાજર તબીબી ટીમે તેમને બચાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા પરંતુ તેઓ સફળ ન થયા અને તેમનું અવસાન થયું. આ દરમિયાન, 12 અન્ય ઘાયલ ખેલાડીઓની સારવાર ચાલી રહી છે. ફૂટબોલ મેચો ઘણીવાર વરસાદમાં રમાય છે, એક એવી પરિસ્થિતિ જ્યાં હવામાન બગડી શકે છે અને મેદાન પર વીજળી પડી શકે છે. આવી ઘટનાઓમાં ઘણા સ્થાનિક ખેલાડીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે.

થાઈલેન્ડમાં વીજળી પડવાથી થતા મૃત્યુ એક સામાન્ય ઘટના બની ગઈ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિજીજ વિભાગના ડેટા અનુસાર, 2020 થી 2024 દરમિયાન દેશભરમાં ઓછામાં ઓછા 283 લોકો વીજળી પડવાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેના પરિણામે અસંખ્ય લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ દુ:ખદ ઘટનાએ ફરી એકવાર રમતગમત જગતને આઘાતમાં મૂકી દીધું છે.

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LIGHTNING STRIKE DURING LIVE MATCH
THAILAND FOOTBALLER SOFWAN AWAE
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THAILAND FOOTBALLER SOFWAN AWAE

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