તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી દ્વારા TG20 લીગ વિજેતા હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સનું સન્માન કરવામાં આવ્યું
હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ મેનેજમેન્ટે વિજેતાઓ માટે ઈનામની રકમની જાહેરાત કરી. મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે રામોજી ગ્રુપના સીએમડી કિરણ રાવનું સન્માન કર્યું.
Published : July 17, 2026 at 10:25 AM IST
HYDERABAD E- CHAMPIONS: હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા આયોજિત TG20 લીગ સીઝન 1 ની વિજેતા હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ ટીમે ગુરુવારે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે મુલાકાત કરી. ખેલાડીઓની સાથે, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝ મેનેજમેન્ટ - રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) કિરણ રાવ, ETV ભારતના ડિરેક્ટર્સ બૃહતી, દિવિજા, ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝના ડિરેક્ટર સંબાશિવા રાવ, ETVના એમડી બાપીનેદુ ચૌધરી મુખ્યમંત્રીને મળ્યા. આ પ્રસંગે રામોજી ગ્રુપના સીએમડી કિરણને રેવંત રેડ્ડી દ્વારા શાલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે, મુખ્યમંત્રીએ કોચ અનિરુદ્ધ અને કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીને શાલ અર્પણ કરી હતી.
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી TG20 લીગ 2026 માં, હૈદરાબાદ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં અન્વિતા ખમ્મમ એસેસને 6 વિકેટથી હરાવીને ઈ-ચેમ્પિયન્સનો ખિતાબ જીત્યો હતો. વિજય પછી, ટીમ મેનેજમેન્ટે જાહેરાત કરી કે તે કેપ્ટનને 5 લાખ રૂપિયા, વાઈસ -કેપ્ટનને 4 લાખ રૂપિયા અને બાકીના ખેલાડીઓને 3 લાખ રૂપિયા પ્રોત્સાહન રૂપે આપશે.
આ ઇનામી રકમના ચેક આજે રેવંત રેડ્ડી દ્વારા ખેલાડીઓને અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. રેવંત રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, TG20 લીગને પ્રેક્ષકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. "આ ટુર્નામેન્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચોના સ્તરે લોકપ્રિયતા મેળવી છે. આ TG20 લીગ રાજ્યના યુવાનોના વિકાસ માટે ઉપયોગી થશે," મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું. તેમણે ખેલાડીઓને યાદ અપાવ્યું કે ક્રિકેટ આઇકોન સચિન તેંડુલકર રમત પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચ્યો છે.
"પહેલાં, મોટા થયેલા ક્રિકેટરોને આવી સંસ્થાઓનો ટેકો મળતો ન હતો, પરંતુ હવે ઈનાડુ અને ઈટીવી જેવી સંસ્થાઓ તમારી પાછળ ઉભી છે. ઈનાડુ અને ઈટીવી સંસ્થાઓ આજની પેઢીના ક્રિકેટરોને હજાર હાથીઓની શક્તિ આપે છે. ઈનાડુ અને ઈટીવી ખેલાડીઓના વિકાસ માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે. તેમના દ્વારા દેશનું ગૌરવ વધારનારા ખેલાડીઓને ખુલ્લા પાડવા જોઈએ,"
રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું કે, તેમની સરકારે રમતગમત ક્ષેત્ર પર સ્પષ્ટતા લાવી છે અને રમતગમત પર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. તેમણે સમજાવ્યું કે તેલંગાણા માટે રમતગમત નીતિ લાવવામાં આવી છે અને રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરનારા ખેલાડીઓને રોકડ પુરસ્કારો અને સરકારી નોકરીઓથી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકારે રમતગમત સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને એક રમતગમત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે.
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TG20 લીગનો ફાઈનલ મુકાબલો
TG20 લીગની પ્રથમ સીઝનની ફાઇનલમાં, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ખમ્મમ એસિસને છ વિકેટથી હરાવ્યું. હૈદરાબાદ 17.3 ઓવરમાં 158 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરીને ચેમ્પિયન બન્યું. કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ 48 રન બનાવ્યા, જ્યારે વૈષ્ણવ રેડ્ડી 41 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ષણમુખ અશ્વિને 36 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. યશવીર ગૌડે બોલિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી અને ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
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