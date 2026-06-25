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TG20 League: હર્ષિત ચૌધરીની શાનદાર સદી, વારંગલ વોરિયર્સે ખમ્મમને 5 વિકેટે હરાવ્યું

વારંગલ વોરિયર્સે 202નો રચ ચેઝ કરીને TG20 લીગમાં મોટી જીત મેળવી.

વારંગલ વોરિયર્સે ખમ્મમને 5 વિકેટે હરાવ્યું
વારંગલ વોરિયર્સે ખમ્મમને 5 વિકેટે હરાવ્યું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 10:24 AM IST

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Anvita Khammam vs Warangal Warriors: બુધવારે (24 જૂન) TG20 ક્રિકેટ લીગ દરમિયાન રમાયેલી મેચમાં, વારંગલ વોરિયર્સે અન્વિતા ખમ્મમ એસિસ પર શાનદાર વિજય મેળવ્યો. 203 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, વારંગલના બેટ્સમેનોએ 18.5 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 208 રન બનાવીને જીત મેળવી. હર્ષિત ચૌધરીની સદી મેચમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહી.

પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ખમ્મમ એસિસની ટીમ 19.2 ઓવરમાં 202 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. મયંક ગુપ્તા અને મિકિલ જયસ્વાલે અડધી સદી ફટકારીને મોટો સ્કોર બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. જોકે, વારંગલના બોલરોએ નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લેતા ખમ્મમની ઈનિંગ્સ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. ઓપનર વાફી કાચી 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ દરમિયાન, મયંક ગુપ્તાએ જવાબદાર ઇનિંગ રમી, 54 રન બનાવ્યા. હિમતેજાએ 23 રન બનાવ્યા અને પ્રતીક રેડ્ડીએ 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. મિકિલ જયસ્વાલે વચ્ચેની ઓવરોમાં આક્રમક બેટિંગ કરી, માત્ર 22 બોલમાં 54 રન બનાવીને બોલરો પર વળતો પ્રહાર કર્યો.

ખમ્મમના કેપ્ટન સીવી મિલિંદ 11 રન બનાવીને આઉટ થયા. ત્યારબાદ, વારંગલના બોલરોએ મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી. વિશાલ યાદવ શૂન્ય રન પર આઉટ થયો, જ્યારે વિદ્યાનંદ રેડ્ડી (6), સાઈ વેંકટ ધાત્રક (2) અને મહેશ વિપરલા (1) ઓછા સ્કોર સાથે પેવેલિયન પરત ફર્યા. વેદ રેડ્ડી અમિષ્ટપુરમ 5 રન બનાવી અણનમ રહ્યા પરંતુ ટીમને વધુ સ્કોર સુધી પહોંચાડી શક્યા નહીં. વારંગલ માટે, મોહમ્મદ અબ્દુલ મલિક અને અભિષેકે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જેનાથી ખમ્મમ બેટિંગ લાઇનઅપ તૂટી ગઈ. ક્રાંતિ પલ્લેપતિએ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે મદાસર હુસૈને એક વિકેટ લીધી.

હર્ષિત ચૌધરીની શાનદાર સદી
203 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, વારંગલ વોરિયર્સે શરૂઆતમાં જ કેટલીક વિકેટ ગુમાવી દીધી, પરંતુ હર્ષિત ચૌધરીએ એકલા હાથે મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું. તેણે શરૂઆતથી જ આક્રમક રમત રમી, ખમ્મમના બોલરોને સ્થિર થવાની કોઈ તક આપી નહીં. તેણે ચોગ્ગા અને જોરદાર છગ્ગા ફટકારીને દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું. હર્ષિત ચૌધરીએ માત્ર 62 બોલમાં અણનમ 121 રન બનાવ્યા; તેની ઇનિંગમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. એક સમયે, એવું લાગતું હતું કે મેચ ખમ્મમના પક્ષમાં ઝુકતી હતી, પરંતુ હર્ષિતે તેની આક્રમક બેટિંગથી પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી. તે અંત સુધી ક્રીઝ પર રહ્યો અને વારંગલને વિજય અપાવ્યો.

વારંગલ વોરિયર્સ અને ખમ્મમ એસિસ વચ્ચેની મેચ જોઈ રહેલા ચાહકો.
વારંગલ વોરિયર્સ અને ખમ્મમ એસિસ વચ્ચેની મેચ જોઈ રહેલા ચાહકો. (Etv Bharat)

દરમિયાન, ઋષિકેશ સિસોદિયાએ 27 રન બનાવ્યા અને હર્ષિતને મજબૂત ટેકો આપ્યો. જોકે અન્ય બેટ્સમેનોએ કંઈ ખાસ કર્યું નહોતું, હર્ષિતની શાનદાર સદીએ વારંગલ માટે સરળ જીત સુનિશ્ચિત કરી. નોંધનીય છે કે, વારંગલે સાત બોલ બાકી રહેતા વિજય મેળવ્યો. ખમ્મમ બોલરોમાં, સાકેત ધાત્રકે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે સીવી મિલિંદ, મહેશ વિપરલા અને વેદ રેડ્ડીએ એક-એક વિકેટ લીધી; જોકે, તેઓ હર્ષિત ચૌધરીને રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.

નલગોંડા નાઈટ્સ વિરુદ્ધ કરીમનગર ડાયમંડ્સ
દિવસનો બીજો મુકાબલો સાંજે નલગોંડા નાઈટ્સ અને કરીમનગર ડાયમંડ્સ વચ્ચે થયો. નલગોંડા ડકવર્થ-લુઈસ પદ્ધતિના આધારે 6 વિકેટથી વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યું. નલગોંડાની બેટિંગ લાઇનઅપ નાઈટ્સની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ સામે લાચાર દેખાઈ, અને આખી ટીમ 19.5 ઓવરમાં 130 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જવાબમાં, નાઈટસે ઉત્તમ બેટિંગ કરી; જ્યારે વરસાદને કારણે મેચ રોકાઈ ત્યારે તેઓએ 14 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 121 રન બનાવ્યા હતા. પરિણામે, તેમને ડકવર્થ-લુઈસ પદ્ધતિ હેઠળ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા.

આજે યોજાનારી મેચો
આજે (25 જૂન) TG20 લીગમાં બે મેચ રમાશે. રંગા રેડ્ડી અને હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ વચ્ચેની પહેલી મેચ બપોરે 2:15 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે બીજી મેચ, પલામુરુ અને મેડક વચ્ચે, સાંજે 7:15 વાગ્યે રમાશે.

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