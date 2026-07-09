TG20 Leagueની પ્લેઓફ મેચ આજથી શરૂ, જાણો હૈદરાબાદ-ઇ ચેમ્પિયન્સ કઇ ટીમ સામે ટકરાશે?
TG20 League 2026: ટૂર્નામેન્ટની પ્લેઓફ મેચમાં એલિમિનેટર, ક્વોલિફાયર-1 અને ક્વોલિફાયર-2 મેચ રમાશે.
Published : July 9, 2026 at 12:23 PM IST
TG20 League 2026 Playoffs: હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન સંચાલિત TG20 લીગ પોતાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે. ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ સીઝનમાં પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ચાર ટીમ હજુ પણ ટાઇટલ માટે દાવેદાર છે.
પ્લેઓફ ગુરુવાર (9 જુલાઈ)ના રોજ રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સ અને કરીમનગર ડાયમંડ્સ વચ્ચે એલિમિનેટર મેચથી શરૂ થશે. તે સાંજે જ અજેય હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ ક્વોલિફાયર 1માં અનવિથા ખમ્મમ એસિસનો સામનો કરશે.
ક્વોલિફાયર 1ની વિજેતા ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચી જશે જ્યારે હારનારી ટીમ શુક્રવાર (10 જુલાઇ)એ ક્વોલિફાયર 2માં એલિમિનેટરની વિજેતા ટીમ સામે ટકરાશે. ફાઇનલ મેચ રવિવાર (12 જુલાઇ)એ રમાશે.
Four key games. Everything on the line.— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
The race to the 🏆 begins now! 🤩
The Playoffs Fixtures are here!
Book your tickets now and witness history being made! 🎟️#SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/kGMdjiR9Qv
એલિમિનેટર: રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સ વિરૂદ્ધ કરીમનગર ડાયમંડ્સ
પોઇન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને રહેનારી રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સ અને ત્રીજા નંબર પર રહેનારી કરીમનગર ડાયમંડ્સ વચ્ચે એલિમિનેટર મેચ રમાશે. આ મેચ બપોરે 2:15 વાગ્યે શરૂ થશે. રાઇઝર્સ 7 મેચમાં 4 જીત અને ત્રણ મેચ હારીને 8 પોઇન્ટ સાથે અહીં પહોંચી છે જ્યારે કરીમનગર પણ એટલી જ મેચ જીતીને પ્લેઓફમાં પહોંચી છે.
રાઇઝર્સે લીગની અંતિમ મેચમાં સારૂ પ્રદર્શન કરતા વારંગલ વોરિયર્સને 161 રને હરાવીને પોતાનુ નસીબ બદલ્યું હતું અને પ્લેઓફમાં જગ્યા પાક્કી કરી હતી, તેમની ટીમ ઘણી હદ સુધી આદિત્ય જવ્વાજીના સતત સારા પ્રદર્શન પર નિર્ભર છે, જેને લીગ સ્ટેજમાં 286 રન બનાવ્યા છે. બીજી તરફ અનુભવી સ્પિનર આર્યન કરિયપ્પાએ 11 વિકેટ ઝડપી બોલિંગની કમાન સંભાળી છે.
બીજી તરફ કરીમનગર ડાયમંડ્સ તરફથી તન્મય અગ્રવાલ તેમનો ટોપ સ્કોરર રહ્યો છે, જેને બે સદીની સાથે 328 રન બનાવ્યા છે, તેમની બોલિંગ યૂનિટે પણ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. રથલાવથ દિનેશે 9 વિકેટ ઝડપી છે જ્યારે જિલ્લાના સ્ટાર નારાયણ તેજા અને શુભમ શર્માએ આઠ-આઠ વિકેટ ઝડપી સારો સહયોગ આપ્યો છે.
CREDAI ORANGE CAP LEADERBOARD 🟠— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
We have a change in guard! 🫡
Himateja Kodimela, on the back of his extraordinary ton, takes pole position and the 🧢
Abhirath Reddy is right on his six, with Tanmay Agarwal breaking into the Top 5 once again.#SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/4X8tHOgQmW
ક્વોલિફાયર 1: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ વિરૂદ્ધ અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ
પ્લેઓફની બીજી મેચ એટલે કે ક્વોલિફાયર-1 હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ અને અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ સાંજે 7:15 વાગ્યે શરૂ થશે, આ મેચની વિજેતા ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચી જશે. રામોજી ગ્રુપની ટીમ હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ટૂર્નામેન્ટમાં એક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યું છે અને તે લીગ સ્ટેજમાં કોઇ પણ મેચ હાર્યું નથી. તે 7 મેચમાંથી 7 જીત સાથે 14 પોઇન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોપ પર છે, તેની સફળતાનું રાજ ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન છે જેમાં અભિરથ રેડ્ડીનું સારૂ પ્રદર્શન સામેલ છે.
અભિરથે 220ના શાનદાર સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 418 રન બનાવ્યા છે જેમાં એક સદી પણ સામેલ છે. આ સિવાય ગણેશ ગુડગુએ તેનો સાથ આપ્યો છે જેને 224 રન બનાવ્યા છે અને ત્રણ વખત અણનમ રહ્યો છે. બોલિંગમાં જય દેવ ગૌડ 16 વિકેટ લઇને ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી આગળ છે અને તેને પ્રણવ વર્માનો સાથ મળ્યો જેને 6.8 રન પ્રતિ ઓવરના ઇકોનોમી રેટ સાથે 9 વિકેટ ઝડપી છે.
CREDAI PURPLE CAP LEADERBOARD 🟣— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
Ajay Dev Goud continues his dominance on the top with his tally extending to 16 with a sixteen year old Ved Reddy challenging the 🧢
With Aryan, Pranav & Rishab all among the wickets, how will the leaderboard progress?#SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/TlMG4QVV1j
બીજી તરફ અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ તરફથી કોડિમેલા હિમાતેજા 430 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનારાની યાદીમાં ટોપ પર છે, તેને એક સદી અને ચાર અડધી સદી ફટકારી છે અને તેની એવરેજ 107.5ની રહી છે. આ ટીમનું બોલિંગ પ્રદર્શન પણ સારૂ રહ્યું છે. 16 વર્ષના વેદ રેડ્ડીએ 12 વિકેટ ઝડપી છે અને તે ટૂર્નામેન્ટમાં બીજો સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપનાર બોલર બની ગયો છે.
ક્વોલિફાયર-2
ક્વોલિફાયર-2માં એલિમિનેટર જીતનારી ટીમ અને ક્વોલિફાયર-1 હારનારી ટીમ આમને સામને હશે. આ મેચ 10 જુલાઇએ સાંજે 7:15 વાગ્યે રમાશે. જીતનારી ટીમ ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તેમનો સામનો 12 જુલાઇએ ખિતાબી મુકાબલામાં ક્વોલિફાયર-1 જીતનારી ટીમ સામે થશે.
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