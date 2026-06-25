TG20 League: હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સની સળંગ બીજી જીત, કેપ્ટન અભિરથના મેચ વિનિંગ 99 રન
રંગારેડ્ડી સ્ટ્રાઈકર્સે આપેલા 196 રનના ટાર્ગેટને ઈ-ચેમ્પિયન્સે માત્ર 18 ઓવર્સમાં હાંસલ કરી લીધો
Published : June 25, 2026 at 10:01 PM IST
હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સે કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીના 99 રનની ઈનિંગની મદદથી TG20 લીગમાં સતત બીજી જીત નોંધાવી. ઈ-ચેમ્પિયન્સે ગુરુવારે રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી લીગ મેચમાં રંગારેડ્ડી રાઈઝર્સને છ વિકેટ હરાવ્યું.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે સમગ્ર મેચ દરમિયાન રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સ પર પ્રભુત્વ જમાવી રાખ્ટું અને માત્ર 18 ઓવરમાં 196 રનના વિશાળ લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક હાંસલ કરી લીધો. કેપ્ટન અભિરથ શાનદાર ઇનિંગ રમી એકલા હાથે ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયા. આ જીત સાથે, ઇ-ચેમ્પિયન્સ પૉઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે.
અભિરથને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે યશવીર ગૌડને 'ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ મળ્યો હતો.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 195 રન બનાવ્યા હતા. રાઇઝર્સ માટે ઓપનર અવનીશે 53 રન અને આદિત્ય જાવાજીએ 58 રન બનાવ્યા હતા. બાદમાં, એરોન જ્યોર્જ (35 રન) અને તનય ત્યાગરાજન (31 રન) ની ઇનિંગ્સે ટીમને પડકારજનક સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી હતી.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ માટે, પ્રણવ વર્માએ પ્રભાવશાળી બોલિંગ કરી અને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ષણમુખા અને અખિલે એક-એક વિકેટ લીધી.
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સને શરૂઆતમાં બે ઝટકાનો સામનો કરવો પડ્યો. ટીમે 16 રને તેની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી, જ્યારે વિકાસ રેડ્ડી (3) આઉટ થયો. ત્યારબાદ તરત જ, અન્વિત રેડ્ડી (4) પણ આઉટ થયો. પરિણામે, 43 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી.
જોકે, કેપ્ટન અભિરથ એક છેડે ખૂબ જ દૃઢ નિશ્ચય સાથે અડગ રહ્યો. તેણે માત્ર સ્કોરબોર્ડને જ ફરતો ન રાખ્યો પરંતુ ટીમને વિજયની નજીક પણ પહોંચાડી. પાવરપ્લેના અંત સુધીમાં, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ 58/2 પર હતી, જેમાં અભિરથ અણનમ 41 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો.
રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સના બોલરોનો સામનો કરવા માટે શન્મુખા અશ્વિને અભિરથ સાથે મળીને કામ કર્યું. અભિરથે માત્ર 24 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. નવ ઓવર પછી, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સનો સ્કોર 2 વિકેટે 94 રન થયો. અભિરથ 55 રન પર અણનમ હતો, જ્યારે શન્મુખા 28 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. આ જોડીએ હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની તરફેણમાં મેચનો મોમેન્ટમ બદલી નાખ્યો. જોકે, શન્મુખાને અરુણ કુમારે આઉટ કર્યો; તેણે 18 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 98 રનના સ્કોર પર પોતાની ત્રીજી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ગાડુગુ ગણેશ પાંચમા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યા અને અભિરથને ઉત્તમ ટેકો આપ્યો. કેપ્ટન અભિરથ મોટા શોટનો રમવા જતા 99 રન બનાવીને આઉટ થયો; તેણે 45 બોલનો સામનો કર્યો અને 10 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા, પરંતુ સદી ફટકારવાથી ચૂકી ગયો.
અભિરથના આઉટ થયા પછી ક્રીઝ પર આવેલા યશવીર ગૌડે શરૂઆતથી જ આક્રમક બેટિંગ કરી અને ટીમને વિજય અપાવ્યો. તે માત્ર 10 બોલમાં 30 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેમાં એક ચોગ્ગો અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. ગાડુગુ ગણેશ પણ 25 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
રંગારેડી રાઇઝર્સ તરફથી પુન્નૈયા, તનય, આર્યન અને અરુણે એક-એક વિકેટ લીધી.
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