TG20 League: હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સની સતત ત્રીજી જીત, મેડક ફાલ્કન્સને 46 રને હરાવ્યું
હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સનો TG20 લીગમાં જીતનો સિલસિલો યથાવત
Published : June 28, 2026 at 3:50 PM IST
હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે TG20 લીગમાં જીતની હેટ્રિક નોંધાવી દીધી છે. હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા આયોજિત TG20 લીગમાં ટીમે શનિવારે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે મેડક ફાલ્કન્સને 46 રનથી હરાવીને શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું.
241 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, મેડક ફાલ્કન્સ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે માત્ર 194 રન જ બનાવી શક્યું. વિક્રમ નાયકની 75 રનની ઇનિંગ નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે મેડક ફાલ્કન્સને સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
કેપ્ટન રવિ તેજા (31) અને નોમાન અહેમદ (38) પણ સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. એકંદરે, હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ માટે આ એક સરળ મેચ હતી. હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સના બોલરોમાં, અજય દેવ ગૌડ (20 રનમાં 4) એ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રણવ વર્માએ બે વિકેટ લીધી. શ્રીનિકેથ અને નીતિન નાયકે એક-એક વિકેટ લીધી.
આ જીત સાથે, હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના ઇતિહાસમાં જીતની હેટ્રિક રેકોર્ડ કરનારી પ્રથમ ટીમ બની. હૈદરાબાદ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમી ચૂક્યું છે અને ત્રણેયમાં જીત મેળવી છે. આ સાથે, તેઓ છ પોઈન્ટ્સ સાથે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયા છે.
અગાઉ, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સને બેટિંગમાં ઉતારવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ નિર્ણય મેડક ફાલ્કન્સ માટે ઉલટો પડ્યો. ઓપનર સાઈ વિકાસ રેડ્ડી (93) આ મેચનો સ્ટાર રહ્યો, જેણે વિરોધી ટીમના આક્રમણને તોડી પાડ્યું. તેની ઇનિંગે હૈદરાબાદને 8 વિકેટે 240 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
તેણે અને કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડી (27 બોલમાં 59) એ 117 રનની શાનદાર ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી, જેનાથી મોટા સ્કોરનો પાયો નાખ્યો. સાઈએ 48 બોલની ઇનિંગમાં આઠ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા, જ્યારે અભિરથે મેડક ફાલ્કન્સના નબળા આક્રમણનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને સાત ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા.
ગાઝી અબ્બાસના બોલ પર ગુગુલોથ દ્વારા કેચ આઉટ થયા બાદ અભિરથને ડ્રેસિંગ રૂમમાં જવું પડ્યું. જોકે, ત્યારબાદ વિકાસ રેડ્ડીએ તેના શોટ રમવાનું બંધ કર્યું નહીં. તેને નીતિન નાયક (18) અને પી. અરવિંદ (17) દ્વારા સારો ટેકો મળ્યો.
ગણેશ ગડુગુ (7 બોલમાં 22)એ અંતિમ ઓવર્સમાં રમેલી શાનદાર બેટિંગે કરીને હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સને 235 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી. મેડક ફાલ્કન્સના બોલરો વિક્રમ નાયક અને અબ્બાસ ચેરોએ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે વરુણ, કાર્તિકેય, રવિ તેજા અને અશ્વિન રામે એક-એક વિકેટ લીધી.
વિકાસ રેડ્ડીને તેની શાનદાર ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સનો આગામી મુકાબલો 29 જૂને અન્વિતા ખમ્મમ એસિસ સામે થશે. આ રોમાંચક મેચ સાંજે 7:15 વાગ્યે શરૂ થશે.
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