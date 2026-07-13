TG20: 'પ્રતિભા પર વિશ્વાસ...': હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ મેનેજમેન્ટ
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સના મેનેજમેન્ટનો ઉદ્દેશ્ય એવા ખેલાડીઓને બદલે યુવા પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે જેઓ પહેલાથી જ સ્ટાર બની ગયા છે.
Published : July 13, 2026 at 5:14 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણા T20 ક્રિકેટ લીગ (TG20) ની પહેલી સીઝન રામોજી ગ્રુપની હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સે જીતી હતી. ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 12 જુલાઈના રોજ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ અને અન્વિતા ખમ્મત એસિસ વચ્ચે રમાઈ હતી. 158 રનનો પીછો કરતા, હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સે 6 વિકેટથી શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો હતો.
હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પહેલી સીઝનમાં તેમને ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ક્વોલિફાયર 1 માં ખમ્મ એસિસ સામે 19 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, ફાઇનલમાં તે જ ટીમને હરાવીને, તેમણે માત્ર તે હારનો બદલો જ લીધો નહીં પણ TG20 ટ્રોફી પણ જીતી હતી.
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ખુશ થઈને, ETV ડિરેક્ટર બૃહતીએ ચેમ્પિયન ટીમને આપવામાં આવેલી ₹1 કરોડની ઈનામી રકમ ઉપરાંત ટીમના કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડી માટે ₹5 લાખ, ઉપ-કેપ્ટન માટે ₹4 લાખ અને ટીમના દરેક ખેલાડી માટે ₹3 લાખના ઈનામની જાહેરાત કરી.
હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ મેનેજમેન્ટે આ સફળતા પાછળ દરેક ખેલાડીની મહેનત અને સમર્પણની પ્રશંસા કરી. તેઓ માને છે કે સ્થાપિત ખેલાડીઓ પર આધાર રાખવાને બદલે, મજબૂત નિશ્ચય અને શીખવાની ઇચ્છા ધરાવતા યુવાનોને ઓળખીને તકો પૂરી પાડવાથી અપેક્ષા કરતાં વધુ સફળતા મળી શકે છે.
ETV ડિરેક્ટર સુજય, માર્ગદર્શકના MD શૈલજા કિરણ, અને ETV ભારત ડિરેક્ટર બૃહતીએ ETV ભારત સાથે ટીમ પાછળના વિચાર, ગ્રામીણ પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવાના તેમના મિશન અને TG20 ટાઇટલ જીતવાના તેમના અનુભવ વિશે વાત કરી.
💙🧿#HyderabadEChampions #TG20 #Champions #Cricket #Finals pic.twitter.com/GBoMOvI3od— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
મેનેજમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 20 વર્ષથી, ઈનાડુ ગ્રુપ "લક્ષ્ય" કાર્યક્રમ દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારો અને સરકારી શાળાઓમાં રમતગમતની પ્રતિભાને ઓળખી અને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ક્રિકેટ ઉપરાંત વિવિધ રમતોમાં હજારો યુવાનોને તકો પૂરી પાડી છે, અને હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ ટીમની રચના આ વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી.
There we have it! The Hyderabad E Champions have hunted down the target and claimed victory in the most comprehensive manner! 💥#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/4hidxRTQFg— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
ખેલાડીઓને આ ખિતાબનો શ્રેય
ETV ડિરેક્ટર સુજયે કહ્યું કે આ જીતનું શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાતું નથી. ટુર્નામેન્ટમાં સતત સાત મેચ જીત્યા પછી, ટીમે હારને સકારાત્મક રીતે લીધી અને ક્વોલિફાયર 1 માં જે પ્રતિસ્પર્ધી સામે હારી ગઈ હતી તેને હરાવીને ફાઇનલમાં ખિતાબ જીત્યો, જે ખેલાડીઓની માનસિક શક્તિનો પુરાવો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ટોચ પર પહોંચી ગયેલા ખેલાડીઓની ભરતી કરવાને બદલે, તેમનો ધ્યેય ક્રિકેટર બનવાની ઇચ્છા ધરાવતા ખેલાડીઓને ઓળખવાનો અને તેમને ઉચ્ચતમ સ્તર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે યોગ્ય તાલીમ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનો છે. સુજયે કહ્યું કે તેમણે દરેક મેચ પહેલા અને પછી ખેલાડીઓ સાથે વાત કરીને તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો.
તેમણે કહ્યું કે મેચ દરમિયાન મળેલા પુરસ્કારો ઉપરાંત, તેમને ડ્રેસિંગ રૂમમાં ખાસ અભિનંદન અને ભેટો પણ મળી હતી, અને આ પ્રોત્સાહન ખેલાડીઓમાં વધુ પ્રેરણારૂપ બન્યું. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે ખિતાબનો સંપૂર્ણ શ્રેય ખેલાડીઓને જાય છે.
આ જીતને શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાય નહીં
ETV ઇન્ડિયાના ડિરેક્ટર બૃહતીએ કહ્યું કે આ વિજયનું શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાય નહીં. તેમણે કહ્યું કે સતત જીત પછી મેચ હારવાથી ટીમ મજબૂત બની, અને તે જ ફાઇનલમાં તેમના શાનદાર પુનરાગમનનું કારણ હતું. તેમણે કહ્યું કે આ ટ્રોફી એટલા માટે પ્રાપ્ત થઈ કારણ કે દરેક ખેલાડી વ્યક્તિગત રેકોર્ડ માટે નહીં પણ ટીમની જીત માટે રમ્યો હતો.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ બનાવવાનું કારણ
માર્ગદર્શક ચિટફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શૈલજા કિરણે જણાવ્યું હતું કે રેમો જી ગ્રુપના ચેરમેન કિરણ છેલ્લા 20 વર્ષથી ગ્રામીણ વિસ્તારો અને સરકારી શાળાઓમાંથી પ્રતિભા શોધવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે વિવિધ રમતગમતના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ એક જ ધ્યેય સાથે રચાયેલી ટીમ છે. ચેરમેન કિરણે, બધા ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે મળીને આ સફળતા માટે સમાન રીતે મહેનત કરી. તેમણે કહ્યું કે ફાઇનલ મેચ જોવા માટે હજારો લોકોનું ટોળું તેલંગાણામાં રમતગમત માટેના સમર્થનનો પુરાવો છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે જો દરેક પ્રતિભાશાળી યુવાનોને તક આપવામાં આવે, તો તેઓ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઘણી વધુ સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
TG20 લીગનો ફાઈનલ મુકાબલો
TG20 લીગની પ્રથમ સીઝનની ફાઇનલમાં, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ખમ્મમ એસિસને છ વિકેટથી હરાવ્યું. હૈદરાબાદ 17.3 ઓવરમાં 158 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરીને ચેમ્પિયન બન્યું. કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ 48 રન બનાવ્યા, જ્યારે વૈષ્ણવ રેડ્ડી 41 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ષણમુખ અશ્વિને 36 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. યશવીર ગૌડે બોલિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી અને ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
ટીમના માલિકે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ ભવિષ્યમાં નવી પ્રતિભાઓને તકો પૂરી પાડશે અને તેમને ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પણ પૂરું પાડશે. આશા છે કે આ જીત રાજ્યમાં વધુ યુવા ખેલાડીઓને પ્રેરણા આપશે.
આ પણ વાંચો: