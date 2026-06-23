TG20 League: 'હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ'ની વિજયી શરૂઆત, પલામુરુ સ્ટ્રાઈકર્સને 7 વિકેટે હરાવ્યું
TG20 લીગમાં, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે તેની પ્રારંભિક મેચમાં પલામુરુ સ્ટ્રાઇકર્સ સામે 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો
Published : June 23, 2026 at 10:38 PM IST
હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ (Hyderabad E Champions)એ TG20 લીગમાં મોટી જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી. મંગળવારે અહીં રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશનના શ્રીનિધિ યુનિવર્સિટી TG20ની ચોથી મેચમાં ઈ-ચેમ્પિયન્સે પલામુરુ સ્ટ્રાઈકર્સ વિરુદ્ધ 7 વિકેટથી જીત મેળવી.
ઈ-ચેમ્પિયન્સ તરફથી અજય દેવ ગૌડે શાનદાર બોલિંગ કરતા 21 રન આપી 4 વિકેટ ઝડપી. આ કમાલના પ્રદર્શનથી સ્ટ્રાઈકર્સની આખી ટીમ 19.4 ઓવર્સમાં 141 રન પર સમેટાઈ ગઈ.
હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ તરફથી અન્વિથ રેડ્ડી (53 રન) અને ગણેશ ગડ્ડુગુ (50 રન)એ હાફ સેન્ચુરી લગાવી અને ટીમને પોતાની જીત અપાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું. રેડ્ડી અને ગડ્ડુગુ આગળ પલામુરુ સ્ટ્રાઈકર્સ સામે એકેય બોલર્સ ટકી શક્યો નહીં, જેનાથી ઈ-ચેમ્પિયન્સે આ મેચ ખૂબ આસાનીથી જીત લીધી. અન્વિથ રેડ્ડીને પ્લેયર ઑફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
#HyderabadEChampions ने #TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया.#TG20League pic.twitter.com/tu1tWEvpDY— ETVBharat Hindi (@ETVBharatHindi) June 23, 2026
સ્ટ્રાઈકર્સે ઝડપી શરૂઆત કરી; વિગ્નેશ રેડ્ડીએ શાનદાર બેટિંગ કરી, ત્રીજા ઓવરમાં 21 રન ઉમેરીને ટીમનો સ્કોર વધાર્યો. જોકે, યશવીર ગૌડે ચોથી ઓવરમાં ચૈતન્ય રેડ્ડી (5 રન) ને આઉટ કર્યો. પછીની ઓવરમાં, વિગ્નેશ (30 રન) પણ પ્રણવ વર્માના બોલ પર આઉટ થયો. બે ઓવરમાં બે ઉપરાછાપરી વિેકેટથી સ્ટ્રાઈકર્સની ગતિ ધીમી પડી ગઈ, જેના કારણે તેનો સ્કોર પ્રથમ છ ઓવર પછી 50/2 થઈ ગયો. નવમી ઓવરમાં અજયની બોલિંગમાં પ્રજ્ઞેશ રેડ્ડી (9 રન) પણ આઉટ થયો; ગણેશે શાનદાર કેચ પકડ્યો.
રોહિત રાયડુએ 22 બોલમાં 35 રન બનાવીને ઇનિંગ્સને આગળ ધપાવી, પરંતુ શ્રીનિકેથે 12મી ઓવરમાં તેને ડગઆઉટમાં પાછો મોકલી દીધો. પ્રતીક પવારે 22 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, પરંતુ સ્ટ્રાઇકર્સ તેમની શરૂઆતની ગતિ પાછી મેળવી શક્યા નહીં અને નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી દીધી.
અજયે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્પિનરો યશવીર (2/15) અને પ્રણવ (2/25) એ બે-બે વિકેટ લીધી. પલામુરુ સ્ટ્રાઇકર્સે તેની છેલ્લી પાંચ વિકેટ માત્ર 20 રનમાં ગુમાવી દીધી અને ટીમ 19.4 ઓવરમાં 141 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ઇ-ચેમ્પિયન્સની શરૂઆત મુશ્કેલ રહી, કારણ કે રિષભ બાસ્લાસે મેડન ઓવર નાખી અને બીજી ઓવરમાં એક વિકેટ પણ લીધી. સાઈ વિકાસ રેડ્ડી ચાર બોલમાં એક રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ આક્રમક ઇનિંગ રમી, ત્રીજી ઓવરમાં 24 રન બનાવ્યા; તેણે 13 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને કેટલાક છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. ત્યારબાદ તે રિષભ બોલિંગ પર આઉટ થઈ ગયો.
રવિ કિરણે પાંચમી ઓવરમાં યશવીરને આઉટ કર્યો, જેના કારણે પાવરપ્લેના અંત સુધીમાં ઇ-ચેમ્પિયન્સનો સ્કોર 55/3 થઈ ગયો. ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી ત્યારે અન્વિથ અને ગણેશે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને સ્કોર આગળ ધપાવ્યો. આ જોડી અણનમ રહી, ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ; તેઓએ 60 બોલમાં 92 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરી, તેમણે ઘણા સુંદર શોટ રમ્યા. અનવિથે 42 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા, જ્યારે ગણેશે 30 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા, શરૂઆતની મેચમાં તેમની ટીમ માટે સાત વિકેટથી શાનદાર જીત મેળવી.
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