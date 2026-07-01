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TG20: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ પ્લેઓફમાં; કેપ્ટન અભિરથની સદીની મદદથી વારંગલ વોરિયર્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું

હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના પ્લેઑફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની

હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના પ્લેઑફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના પ્લેઑફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 9:42 PM IST

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હૈદરાબાદ: કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીની સદીના મદદથી હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે બુધવારે TG20 લીગમાં વારંગલ વોરિયર્સને છ વિકેટથી હરાવ્યું. આ હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત TG20 ટુર્નામેન્ટમાં ઇ-ચેમ્પિયન્સનો આ સતત પાંચમો વિજય છે અને આની સાથે ટીમ પ્લેઑફમાં પહોંચી ગઈ છે. આજની મેચમાં કેપ્ટન અભિરથને પ્લેયર ઑફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચમાં, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 174 રનના લક્ષ્યને માત્ર 15.3 ઓવર્સમાં હાંસલ કરી લીધો. કેપ્ટન અભિરથે ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને માત્ર 43 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગાની મદદથી અણનમ 101 રન બનાવ્યા. તેના શાનદાર પ્રદર્શનથી તે મેચનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી બન્યો.

તેણે શરૂઆતથી જ આક્રમક બેટિંગ કરી, વોરિયર્સના બોલરોને ચારેબાજુ ફટકાર્યા અને હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ માટે વિજય અપાવીને જ પેવેલિયન પરત ફર્યો.

તેને ગડુગુ ગણેશનો શાનદાર સપોર્ટ મળ્યો. ગણેશે અડધી સદી (31 બોલમાં 50 રન) પણ ફટકારી; તેણે પાંચ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી વારંગલ વોરિયર્સના બોલરો ઘૂંટણિયે પડી ગયા.

હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના પ્લેઑફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ TG20 લીગના પ્લેઑફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની (ETV Bharat)

સ્ટેડિયમમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાના ધમાકેદાર પ્રદર્શનથી દર્શકો ખુશ થઈ ગયા; દરેક બાઉન્ડ્રી અને છગ્ગા પર ભીડ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠતી હતી. વારંગલ વોરિયર્સ માટે, સલમાન ખાન, પી. ક્રાંતિ અને એસ. કુલકર્ણીએ એક-એક વિકેટ લીધી.

અગાઉ, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સના બોલરોએ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે વારંગલ વોરિયર્સ 9 વિકેટે 173 રનમાં સિમિત રહી. અજય દેવ ગૌડ હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ માટે શ્રેષ્ઠ બોલર હતા, તેમણે 27 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.

સતત પાંચમી જીત સાથે, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે TG20 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી પ્રથમ ટીમ બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું.

ગ્રુપ સ્ટેજમાં ઇ-ચેમ્પિયન્સ પાસે હજુ બે મેચ રમવાની બાકી છે.

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ABHIRATH REDDY
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