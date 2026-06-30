TG20 League: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે અન્વિત ખમ્મમ એસેસને 56 રને હરાવ્યું, સતત ચોથી જીત મેળવી
કેપ્ટન અભિરથની 59 રનની આક્રમક ઇનિંગની મદદથી હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે અન્વિત ખમ્મમ એસેસને હરાવ્યું હતું.
Published : June 30, 2026 at 9:19 AM IST
હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે સોમવારે TG20 લીગમાં અન્વિત ખમ્મમ એસેસને 56 રને હરાવીને મેચ જીતી લીધી છે. હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં અન્વિત ખમ્મમ એસેસને હરાવીને ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, TG20 લીગનું આયોજન હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
પ્રથમ બેટિંગ કરવા મેદાનમાં ઉતરેલી હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 9 વિકેટે 211 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં વિરોધી ટીમ 9 વિકેટે 155 રન જ બનાવી શકી હતી. હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સના કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ 59 રનની આક્રમક રમત રમી હતી.
અભિરથે શાનદાર 59 રનની મદદથી હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત TG20 લીગની પોતાની લીગ મેચમાં અન્વિત ખમ્મમ એસેસ વિરૂદ્ધ 9 વિકેટે 211 રનનો પડકારજનક સ્કોર ઉભો કર્યો હતો.
રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ બેટિંગ માટે ઉતરેલા હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ તરફથી ઓપનર અભિરથ અને સાઇ વિકાસ રેડ્ડી (20 બોલમાં 22 રન) પ્રથમ વિકેટ માટે માત્ર 6.5 ઓવરમાં 76 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
અભિરથ અને વિકાસ રેડ્ડીએ અન્વિત ખમ્મમ એસેસના નબળા એટેકનો સામનો કર્યો હતો જ્યાં અભિરથ વધુ આક્રમક જોવા મળ્યો હતો જ્યારે વિકાસે બીજા નંબર પર પરફેક્ટ ભૂમિકા ભજવી હતી. અભિરથના રૂપમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની પ્રથમ વિકેટ પડી હતી જેને વેદ રેડ્ડીએ ક્લિન બોલ્ડ કર્યો હતો. કેપ્ટને પોતાની ઇનિંગમાં 26 બોલમાં 5 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી.
તે બાદ વિકાસ અને અન્વિત રેડ્ડી (21 બોલમાં 32 રન) વચ્ચે સારી ભાગીદારી થઇ હતી. મેદાનમાં ચોક્કા અને સિક્સરનો વરસાદ થતો હતો અને ભીડનું મનોરંજન થતું હતું.
વિકાસના રૂપમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 93 રને પોતાની બીજી વિકેટ ગુમાવી હતી. શંકુખા અશ્વિને 19 રનની ઇનિંગ રમી હતી. અન્વિતની નાની ઇનિંગ જેમાં 2 ફોર અને 1 સિક્સર ફટકારી હતી. અન્વિતના રન આઉટ થવાની સાથે જ હૈદરાબાદે 152 રને પોતાની ચોથી વિકેટ ગુમાવી હતી.
ગડગૂ ગણેશ (21 બોલમાં 44 રન)ની અંતિમ ઓવરમાં રમવામાં આવેલી ઇનિંગની મદદથી ટીમ 200 રનનો આંકડો પાર કરવામાં સફળ રહી હતી. ગડગૂએ 3 ફોર અને 3 સિક્સર ફટકારી હતી અને વિરોધી ટીમના બોલિંગ એટેકના ધજાગરા ઉડાવ્યા હતા.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ ટૂર્નામેન્ટમાં હજુ સુધી એક પણ મેચ હારી નથી. અન્વિત ખમ્મમ એસેસને હરાવીને તેને ચોથી જીત મેળવી હતી. અન્વિત ખમ્મમ એસેસ માટે વેદ રેડ્ડી (24 રનમાં 2 વિકેટ), સાકેત ધાત્રક (30 રનમાં 2 વિકેટ) અને સહેન્દ્ર મલ્લૂ (35 રન આપીને 2 વિકેટ) ઝડપી હતી.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે મેડક ફાલ્કન્સને 46 રને હરાવ્યું
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 27 જૂને રમાયેલી એક મેચમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે TG20 લીગમાં જીતની હેટ્રિક લગાવી હતી. ટીમે શનિવારે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં મેડક ફાલ્કન્સને 46 રને હરાવ્યું હતું.
241 રનના પડકારનો પીછો કરતા મેડક ફાલ્કન્સ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 194 રન જ બનાવી શકી હતી. આ શાનદાર મેચમાં વિક્રમ નાયકની 75 રનની ઇનિંગ બેકાર ગઇ હતી અને મેડક ફાલ્કન્સે સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેપ્ટન રવિ તેજા (31) અને નોમાન અહમદ (38) પણ પોતાની સારી શરૂઆતને મોટી ઇનિંગમાં બદલી શક્યા નહતા.
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