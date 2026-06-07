TG20 માટે આજે ફિલ્મ સિટી ખાતે મેગા ઓક્શન, બધાની નજર રામોજી ગ્રુપની હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી પર રહેશે
તેલંગાણામાં યુવા ક્રિકેટરોમાં પ્રતિભા શોધવાના ઉદ્દેશ્યથી હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા શરૂ કરાયેલી 'TG20 ક્રિકેટ લીગ' માટેની હરાજી આજે થવાની છે.
Published : June 7, 2026 at 12:57 PM IST
હૈદરાબાદ TG20 Auction: તેલંગાણાના યુવા ક્રિકેટરોની પ્રતિભા દર્શાવવાના ઉદ્દેશ્યથી હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા શરૂ કરાયેલ 'TG20 ક્રિકેટ લીગ' એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન પર પહોંચી ગઈ છે. આઠ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સાથે ખેલાડીઓની હરાજી પ્રક્રિયા રવિવાર (7 જૂન) ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે રામોજી ફિલ્મ સિટી, હૈદરાબાદ ખાતે શરૂ થશે. પ્રખ્યાત કોમેન્ટેટર ચારુ શર્મા હરાજીનું સંચાલન કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, તેલંગાણાના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી 1,300 ક્રિકેટરોએ આ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી છે. દરેક ફ્રેન્ચાઇઝી મહત્તમ 20 ક્રિકેટરો પસંદ કરી શકે છે, એટલે કે કુલ 160 સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે. ફ્રેન્ચાઇઝી કયા ખેલાડીઓને પસંદ કરવાનું પસંદ કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. હરાજીનું 'સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ' પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
ટીમ દીઠ ₹60 લાખની બજેટ મર્યાદા: દરેક ટીમ ખેલાડીઓની ખરીદી પર મહત્તમ ₹60 લાખ ખર્ચ કરી શકે છે, જેમાં ઓછામાં ઓછો ખર્ચ ₹54 લાખનો ફરજિયાત છે. ખેલાડીઓને 'આઇકન', A+, A, B, C1 અને C2 શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આ શ્રેણીઓ માટે બેઝ પ્રાઈસ અનુક્રમે ₹5 લાખ, ₹4 લાખ, ₹3 લાખ, ₹2 લાખ, ₹1 લાખ અને ₹75,000 નક્કી કરવામાં આવી છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમના ખેલાડીઓ, ઓછામાં ઓછા 25 IPL મેચ રમનારાઓ અને હૈદરાબાદ માટે 70 કે તેથી વધુ ડોમેસ્ટિક મેચ રમનારા ક્રિકેટરો 'આઈકોન' શ્રેણીમાં આવે છે. અન્ય શ્રેણીઓમાં ખેલાડીઓને તેમના અનુભવના વિવિધ સ્તરના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. મોહમ્મદ સિરાજ અને તિલક વર્મા - જેઓ હૈદરાબાદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમે છે - આ હરાજીના મુખ્ય આકર્ષણો રહેશે. ફ્રેન્ચાઇઝીઓ વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે કારણ કે તેઓ તેમની ટીમો માટે આ ખેલાડીઓને સુરક્ષિત કરવા માટે સ્પર્ધા કરે છે. TG20 ની પ્રથમ સીઝન આ મહિનાની 21મી તારીખથી શરૂ થશે. આ લીગમાં કુલ 32 મેચ રમાશે, જે 21 દિવસ ચાલશે.
Every city has a story.— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 6, 2026
Ours is built on passion, pride, and the pursuit of greatness.
This is more than a team.
This is the spirit of Hyderabad.
Welcome to the world of Hyderabad E Champions. 💙🏏🔥#HyderabadEChampions #TG20 #RiseOfHyderabad pic.twitter.com/ud8OSWG6iW
'હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ' ટીમમાં કોણ કોણ છે?: 'ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' (રામોજી ગ્રુપ), જેણે TG20 લીગમાં ₹7.5 કરોડની રેકોર્ડબ્રેક બોલી લગાવીને હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી રાઇટ્સ મેળવ્યા હતા, તેણે તેની ટીમનું નામ 'હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સ' રાખ્યું છે. તેલંગાણાના હૈદરાબાદ શહેરની અપીલને જોતાં, ચાહકો ખાસ કરીને લીગમાં તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમ વિશે ઉત્સુક છે. આ ટીમમાં કેવા પ્રકારના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. લીગમાં ભાગ લેનારી અન્ય સાત ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ પણ તેમની ટીમના નામો અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધા છે. TG20 માં ભાગ લેનારી અન્ય ટીમોમાં પ્રણવ રંગારેડ્ડી રાઇઝર્સ, વારંગલ વોરિયર્સ, મેડક ફાલ્કન્સ, અનુરાગ નાલગોંડા નાઈટ્સ, કરીમનગર ડાયમંડ્સ, પલામુરુ સ્ટ્રાઇકર્સ અને અનવિથા ખમ્મમ એસિસનો સમાવેશ થાય છે.
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