TG20 League: ક્વોલિફાયર 1માં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સને હરાવીને અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ ફાઇનલમાં
T20માં અન્વિતા ખમ્મમ એસેસે હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ પર જીત મેળવી હતી. હૈદરાબાદ પાસે ફાઇનલમાં પહોંચવાની વધુ એક તક છે.
Published : July 10, 2026 at 3:22 PM IST
હૈદરાબાદ: TG20 ક્વોલિફાયર 1માં અન્વિતા ખમ્મમ એસેસે હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની આ લીગમાં પ્રથમ હાર છે. અન્વિતા ખમ્મમ એસેસના 200 રનના જવાબમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની ટીમ 8 વિકેટ ગુમાવીને 190 રન જ બનાવી શકી હતી. આ રીતે અન્વિતા ખમ્મમ એસેસે 10 રનથી જીત મેળવી હતી.
જોકે, હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની ટીમ પાસે હજુ પણ ફાઇનલમાં પહોંચવાની તક છે, તેને 10 જુલાઇએ રમાનાર મેચમાં કરીમનગર ડાયમંડ્સને હરાવવું પડશે.
રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ તરફથી કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડી માત્ર એક રન બનાવીને બોલ્ડ આઉટ થયો હતો. અન્વિત રેડ્ડીએ 16 રન બનાવ્યા હતા. વિકાસ રેડ્ડીએ 69 રનની ઇનિંગ રમી હતી. ગડુગુ ગણેશે 16 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
આ પહેલા હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા અન્વિતા ખમ્મમ એસેસે 20 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને 200 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ તરફથી પારસ રાજ 32, વાફી ડાયમંડ કચ્છી 3 રન અને પ્રતીક રેડ્ડી 18 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. બીજી તરફ જીએસકે રેડ્ડીએ 30 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા હતા. ચામા વી મિલિંદે 17 રન, મિકિલ જયસ્વાલે 34 બોલમાં અણનમ 76 રન બનાવ્યા હતા.
ક્વોલિફાયર 1ની મેચ જીતનારી ટીમને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મળી જશે જ્યારે હારનારી ટીમ શુક્રવારે ક્વોલિફાયર-2માં એલિમિનેટર વિજેતા ટીમ સામે ટકરાશે. ફાઇનલ મેચ 12 જુલાઇએ રમાશે.
QUALIFIER 2 ⚔️— tg20official (@tg20official) July 10, 2026
No room for error. No false steps. There's glitter at one end and gloom at the other. 🔥
The Hyderbad E Champions take on the EIPL & eleve Karimnagar Diamonds in a no holds barred Qualifier! 🤜🤛#Qualifier2 #HECvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/bjCdkkUjK8
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રામોજી ગ્રુપની ટીમ હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ટૂર્નામેન્ટમાં એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ટીમે અત્યાર સુધી રમેલી તમામ 7 લીગ મેચ જીતી હતી. આ શાનદાર જીતમાં કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ સારી ઇનિંગ રમી હતી.
અભિરથે 220ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 418 રન બનાવ્યા હતા જેમાં એક સદી પણ સામેલ છે. આ સિવાય ગણેશ ગડુગુએ તેનો સાથ આપ્યો હતો અને તેને 224 રન બનાવ્યા હતા અને ત્રણ વખત અણનમ રહ્યો હતો. બોલિંગમાં જય દેવ ગૌડ 16 વિકેટ સાથે ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી આગળ છે. પ્રણવ વર્માએ 6.8 રન પ્રતિ ઓવરના ઇકોનોમી રેટ સાથે 9 વિકેટ ઝડપી છે.
What a contest. What a statement.— tg20official (@tg20official) July 9, 2026
The Anvita Khammam Aces hold their nerve to edge past Hyderabad E Champions by 10 runs, ending their seven-game unbeaten streak and securing a place in the Grand Final. 👏#Qualifier1 #HECvAKA #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/bVSHh5Gwtk
બીજી તરફ અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ તરફથી કોડિમેલા હિમાતેજા 430 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનારાઓમાં સામેલ છે, તેને એક સદી અને ચાર અડધી સદી ફટકારી છે અને તેની એવરેજ 107.5ની રહી છે. બોલિંગમાં પણ તેને સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. 16 વર્ષના વેદ રેડ્ડીએ 12 વિકેટ ઝડપી છે અને તે ટૂર્નામેન્ટમાં બીજો સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપનાર બોલર બની ગયો છે.
હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની ટીમ: અભિરથ રેડ્ડી (કેપ્ટન), સાઇ વિકાસ રેડ્ડી, અન્વિત રેડ્ડી, ગડુગુ ગણેશ, પ્રણવ વર્મા, વૈષ્ણવ રેડ્ડી એ, અજય દેવ ગૌડ, પી.અરવિંદ (વિકેટ કીપર), દેવ મહેતા, અખિલ રાઠોડ, શનમુખ અશ્વિન.
અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ ટીમ: વાફી ડાયમંડ કચ્છી, જીએસકે રેડ્ડી, પારસ રાઝ, મિકિલ જયસ્વાલ, પ્રતીક રેડ્ડી (વિકેટ કીપર), ચામા વી મિલિંદ (કેપ્ટન), સહેન્દ્ર મલ્લૂ, શેખ અઝહર, વિદ્યાનંદા રેડ્ડી, વેદ રેડ્ડી, હર્ષિત સાઇ વાઇ.
આ પણ વાંચો: