TG20: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સની સતત સાતમી જીત, અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સને 5 વિકેટે હરાવ્યું
TG20 લીગમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સને પાંચ વિકેટે હરાવીને સતત સાતમી જીત મેળવી હતી.
Published : July 7, 2026 at 6:46 AM IST
હૈદરાબાદ: TG20 લીગમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સને પાંચ વિકેટે હરાવીને સતત સાતમી જીત મેળવી હતી. અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સના 187 રનના પડડકારને હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 19.1 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 189 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. ટીમ માટે અજય દેવ ગૌડડે અણનમ 34 અને વૈષ્ણવ રેડ્ડીએ અણનમ 41 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમમાં રમાયેલી આ મેચમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સ 187 રન જ બનાવી શકી હતી. હૈદરાબાદ ઇ ચેમ્પિયન્સ તરફથી કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડી 39 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. બીજી તરફ સાઇ વિકાસ રેડ્ડી 13 રન બનાવીને બોલ્ડ થયો હતો. ગડુગુ ગણેશે સિક્સર ફટકારવાના ચક્કરમાં બાઉન્ડ્રી પર કેચ આઉટ થતા 12 રન જ બનાવી શક્યો હતો. નવા બેટ્સમેનના રૂપમાં આવેલા પ્રણવ વર્મા પણ મોડા સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહતો અને 3 રન બનાવીને વિકેટ કીપરને આસાન કેચ આપી બેઠો હતો.
અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સ તરફથી ગૌરવ રેડ્ડીએ 25 રન, પટકુરી નીતિશ રેડ્ડી 8 રન, જશ્વથ મોટે 36 રન અને કેપ્ટન રાહુલ બુદ્ધિ 11 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ સિવાય દિવેશ સિંહ પણ વધુ સમય સુધી પીચ પર ટકી શક્યો નહતો અને તે માત્ર 7 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.
આ પહેલા મેચમાં હૈદરાબાદ ઇ ચેમ્પિયન્સે કરીમનગર ડાયમંડ્સને સાત વિકેટે હરાવીને સતત છઠ્ઠી જીત મેળવી હતી. કરીમનગર ડાયમંડ્સના 187 રનના જવાબમાં હૈદરાબાદ ઇ ચેમ્પિયન્સે સારી શરૂઆત કરી હતી. ટીમ માટે વૈષ્ણવ રેડ્ડીએ 42 બોલમાં અણનમ 65 રન અને પ્રણવ વર્માએ 21 બોલમાં 38 રનની ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારે કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડીએ 16 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા હતા. સાઇ વિકાસ રેડ્ડી 36 રન અને ગડુગુ ગણેશે 21 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
હૈદરાબાદ ઇ ચેમ્પિયન્સ તરફથી શનમુખ અશ્વિને ચાર વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે અજય દેવ ગૌડ અને પ્રણવ વર્માએ 2-2 વિકેટ તથા અખિલ રાઠોડે એક વિકેટ ઝડપી હતી.
હૈદરાબાદ ઇ ચેમ્પિયન્સ (પ્લેઇંગ ઇલેવન)- અભિરથ રેડ્ડી (કેપ્ટન), સાઇ વિકાસ રેડ્ડી, વૈષ્ણવ રેડ્ડી એ (વિકેટ કીપર), ગડુગુ ગણેશ, અન્વિત રેડ્ડી, પ્રણવ વર્મા, પી અરવિંદ, અજય દેવ ગૌડ, દેવ મહેતા, અખિલ રાઠોડ, શનમુખ અશ્વિન
અનુરાગ નલગોંડા નાઇટ્સ (પ્લેઇંગ ઇલેવન)- જશ્વથ મોટે, ગૌરવ રેડ્ડી, પટકુરી નીતીશ રેડ્ડી, રાહુલ બુદ્ધિ (કેપ્ટન), અનિકેથ રેડ્ડી, હર્ષવર્ધન સિંહ (વિકેટ કીપર), અરફાઝ અહમદ મોહમ્મદ, દિવેશ સિંહ, એલગની વરૂણ ગૌડ, ઇલ્યાન સથાની, સરનૂ નિશાંત.
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