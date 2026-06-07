TG20 AUCTION 2026: TG20 ક્રિકેટ લીગ માટે હૈદરાબાદ E-ચેમ્પિયનની ટીમ તૈયાર, હરાજીમાં તિલક વર્મા સૌથી મોંઘો ખેલાડી
રવિવારે તેલંગાણા TG20 ક્રિકેટ લીગ માટે હૈદરાબાદ E ચેમ્પિયન્સે હરાજીમાં પોતાના ખેલાડીઓની પસંદગી કરી.
Published : June 7, 2026 at 8:42 PM IST
TG20 AUCTION: હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા શરૂ કરાયેલ TG20 ક્રિકેટ લીગની પ્રથમ આવૃત્તિ માટે હરાજી રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં રાજ્યના કેટલાક ટોચના ક્રિકેટરોની હરાજી થઈ હતી, જેમાં હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સે તેમની ટીમ પસંદ કરી. હરાજીમાં તેમના મુખ્ય ખેલાડીઓ અજય દેવ ગૌડ અને અભિરથ રેડ્ડી મંદાડી હતા, જેમને ₹11 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય અંડર-19 ટીમના ભૂતપૂર્વ સભ્ય ગૌડે 14 T20 મેચોમાં 7.72 ના ઇકોનોમી રેટથી 24 વિકેટ લીધી છે. અભિરથ રેડ્ડીએ 12 T20 મેચોમાં 36.25 ની સરેરાશથી 435 રન બનાવ્યા છે.
બે લિસ્ટ A મેચ રમી ચૂકેલા પ્રણવ વર્મા ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા ખરીદાયેલા બીજા સૌથી મોંઘા ખેલાડી હતા; તેમને ₹8.5 લાખમાં ટીમમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા. ટીમના અન્ય મુખ્ય ખેલાડીઓમાં સાઈ વિકાસ રેડ્ડી (₹4.25 લાખ) અને અન્વિત રેડ્ડી (₹3.5 લાખ)નો સમાવેશ થાય છે.
TG20 ક્રિકેટ લીગ માટે હૈદરાબાદ E-ચેમ્પિયન ટીમ
અજયદેવ ગૌડ (₹11 લાખ), અભિરથ રેડ્ડી મંદાડી (₹11 લાખ), પ્રણવ વર્મા (₹8.5 લાખ), સાઈ વિકાસ રેડ્ડી (₹4.25 લાખ), અનવિત રેડ્ડી (₹3.5 લાખ), ગણેશ ગડગુ (₹3.25 લાખ), યશવીર ગૌડ (₹3 લાખ), શ્રીનિકેત (₹2.3 લાખ), રાજકુમાર અખિલ (₹2.3 લાખ) (₹1.6 લાખ), સન્મુખ રાજન (₹1.5 લાખ), પી. અરવિંદ (₹1 લાખ), સી. અભિનવ તેજ (₹1 લાખ), પ્રેમ ચરણ (₹95 હજાર), ગુડેલી જસવંત (₹75 હજાર), વૈષ્ણવ રેડ્ડી (₹75 હજાર), નીતિન નાયક (₹75 હજાર), એમ.એમ. ચરણ (₹75 હજાર), દેવ મહેતા (₹75,000).
તિલક વર્મા અને મોહમ્મદ સિરાજ હરાજીમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ભારતીય ક્રિકેટના બે સ્ટાર, તિલક વર્મા અને મોહમ્મદ સિરાજ, હરાજીમાં મુખ્ય આકર્ષણ હતા, જેમને તેમની સેવાઓ માટે ઊંચી કિંમત મળી. તિલકને મેડક ફાલ્કન્સ દ્વારા ₹33 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે સિરાજને વારંગલ વોરિયર્સ દ્વારા ₹14 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા.
દરેક ટીમ માટે ₹60 લાખનું બજેટ
ટીમને મહત્તમ ₹60 લાખ અને ઓછામાં ઓછા ₹54 લાખ ખર્ચ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ખેલાડીઓને આઇકોન, A+, A, B, C1 અને C2 શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અનુક્રમે ₹5 લાખ, ₹4 લાખ, ₹3 લાખ, ₹2 લાખ, ₹1 લાખ અને ₹75,000 ની કિંમત સ્લેબ હતી. IPLમાં ઓછામાં ઓછી 25 મેચ અને 70 કે તેથી વધુ સ્થાનિક મેચ રમનારા ખેલાડીઓને આઇકોન શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા.
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