નવેમ્બરમાં ક્રિકેટનું નવું ફોર્મેટ શરૂ થશે, પુરુષ અને મહિલા ટીમો એકસાથે મેદાનમાં ઉતરશે
ક્રિકેટમાં એક નવું સ્વરૂપ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આ નવી શ્રેણીમાં, પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટરો એક સાથે રમતા જોવા મળશે.
Published : October 16, 2026 at 5:20 PM IST
Test Twenty: ક્રિકેટમાં, સામાન્ય રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી ખેલાડીઓ માટે અલગ-અલગ સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવે છે. પરંતુ હવે એક એવી ટુર્નામેન્ટ ઉભરી આવી છે જેમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ એક જ ટીમનો ભાગ હશે. આ ટુર્નામેન્ટને ટેસ્ટ ટ્વેન્ટી કહેવામાં આવે છે. તેનો હેતુ ખેલાડીઓને સાથે રમવાની તક આપવાનો અને તેમના પ્રદર્શનને ટીમની જીત સાથે જોડવાનો છે.
ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 'ટેસ્ટ ટ્વેન્ટી' (Test Twenty) નામનું એક અનોખું ફોર્મેટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. ટેસ્ટ, વન-ડે અને T20 ક્રિકેટથી તદ્દન અલગ એવા આ ચોથા ફોર્મેટની શરૂઆત 14 નવેમ્બરના રોજ કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ મેદાન ખાતે થશે.
વધુમાં, ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી એવી ઘટના છે જેમાં પુરુષ અને મહિલા ખેલાડીઓ એક જ ટીમમાં સાથે મળીને રમશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે, વિશ્વભરમાં યોજાયેલા ટ્રાયલ્સ દ્વારા 13 થી 21 વર્ષની વયના 160 યુવા ક્રિકેટરોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમને ચાર ખંડોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે.
A brand-new cricket format Test Twenty will be unveiled in Sri Lanka in November. Under the innovative concept, matches feature separate games for girls' and boys' XIs while combining their individual totals into one unified team score. Every fixture spans a single day across 80 overs, splitting play between an opening daytime session with red balls in traditional whites and a floodlit evening session using white balls in coloured attire. The tournament will showcase 160 emerging players split across four continental squads, with fixtures running from November 14 to 29 at Colombo’s Sinhalese Sports Club ground. Under the tournament's Parity Rule, performance outputs from one group directly dictate the match trajectory for the other. #TestTwenty #CricketNews #SriLankaCricket #NewFormat #SportsUpdate #Colombo Representative Picture— Diganta Guha (@diganta_guha) October 16, 2026
આ મેચનું ફોર્મેટ શું છે?
ટેસ્ટ ટ્વેન્ટી20 ક્રિકેટ નિયમિત ક્રિકેટ મેચોથી અલગ હશે. દરેક મેચમાં કુલ 80 ઓવર રમવાનો પ્રસ્તાવ છે. મેચને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે, દિવસ અને રાત્રિ.
પ્રથમ 40 ઓવર: દિવસ દરમિયાન સફેદ કપડાં પહેરીને લાલ બોલથી રમાશે.
આગામી 40 ઓવર: રંગીન કપડાં પહેરીને ફ્લડલાઇટ હેઠળ સફેદ બોલથી રમાશે.
આયોજકો દ્વારા દર્શાવેલ ફોર્મેટ મુજબ, બંને ભાગમાં બનાવેલા રન ટીમના કુલ સ્કોરમાં ઉમેરવામાં આવશે. ખેલાડીઓએ તેમની ટેકનિક, વ્યૂહરચના અને અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં રમવાની ક્ષમતા દર્શાવવી પડશે. જો કે, બંને સત્રોમાં બેટિંગ અને બોલિંગના સંપૂર્ણ વિતરણને સમજવા માટે નિયમોનું વિગતવાર જ્ઞાન જરૂરી છે.
મેચ 80 ઓવર લાંબી હોય છે, અને શરૂઆતમાં ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ટોસ જીતનાર કેપ્ટન નક્કી કરે છે કે પુરુષો પહેલા બેટિંગ કરશે કે મહિલા. પ્રથમ ઇનિંગમાં બનાવેલા રન બીજા ઇનિંગમાં ઉમેરવામાં આવે છે. અંતે, બધી ઇનિંગના કુલ સ્કોરના આધારે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે.
ગૌરવ બહિરવાની આ અનોખા ટુર્નામેન્ટ કોન્સેપ્ટના સ્થાપક છે. વિરાટ કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માની અધ્યક્ષતામાં એક વૈશ્વિક પસંદગી સમિતિએ ટુર્નામેન્ટ માટે ખેલાડીઓની પસંદગી કરી હતી. આ ઉપરાંત, એબી ડી વિલિયર્સ, મેથ્યુ હેડન અને સર ક્લાઇવ લોયડ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ટુર્નામેન્ટના ગવર્નિંગ બોર્ડનો ભાગ છે. 14 થી 29 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનું લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે, જે વિશ્વભરના રમતગમત ચાહકો માટે એક અનોખો અનુભવ પ્રદાન કરશે.
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