રોહન બોપન્નાએ ટેનિસમાંથી લીધો સંન્યાસ, સોશિયલ મીડિયા પર કરી ભાવુક પોસ્ટ
ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર રોહન બોપન્નાએ વ્યાવસાયિક ટેનિસમાંથી સત્તાવાર રીતે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 2, 2025 at 7:03 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ટેનિસ દિગ્ગજ રોહન બોપન્નાએ શનિવારે વ્યાવસાયિક ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, તેની સાથે જ બે દાયકાથી વધુ સમયની તેમની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે. તેઓ છેલ્લે પેરિસ માસ્ટર્સ 1000માં એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિક સાથે રમતા જોવા મળ્યા હતા. આ જોડી જોન પીઅર્સ અને જેમ્સ ટ્રેસી સામે 5-7, 6-2, 10-8 થી હારી ગઈ હતી અને રાઉન્ડ ઓફ 32માંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.
રોહન બોપન્નાએ લીધો સંન્યાસ
બોપન્નાએ પોતાની શક્તિશાળી સર્વ, ઉત્તમ નેટ પ્લે અને ડબલ્સ અને મિક્સ્ડ ડબલ્સમાં દમદાર પ્રદર્શનથી એક નોંધપાત્ર કારકિર્દી હાંસલ કરી. 45 વર્ષીય બોપન્નાએ ગેબ્રિએલા ડાબ્રોવસ્કી સાથે મળીને 2017 ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું અને ભારતીય ટેનિસમાં એક ટોચના ખેલાડી બનીને ઉભર્યા. તેમણે ડેવિસ કપ અને ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં પણ દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.
બોપન્નાની સિદ્ધી
45 વર્ષીય બોપન્નાએ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન મેન્સ ડબલ્સ ટાઇટલ જીતીને 43 વર્ષની ઉંમરે વિશ્વ નંબર 1 બન્યા ત્યારે તેમની કારકિર્દીનો સૌથી પ્રેરણાદાયી પ્રકરણ લખાયું. તેઓ ચાર અન્ય ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલમાં પણ પહોંચ્યા છે: મેન્સ ડબલ્સમાં એક (2023 યુએસ ઓપનમાં મેથ્યુ એબડેન સાથે) અને મિક્સ્ડ ડબલ્સમાં ત્રણ (2018 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં ટિમિયા બાબોસ સાથે, 2023 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં સાનિયા મિર્ઝા સાથે અને 2017 ફ્રેન્ચ ઓપનમાં ડાબ્રોવસ્કી સાથે). બોપન્ના 2012 અને 2015 માં મહેશ ભૂપતિ અને ફ્લોરિન મર્જિયા સાથે ATP ફાઇનલ્સમાં પણ રમી ચુક્યા છે.
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IS3scPrwhW— Rohan Bopanna (@rohanbopanna) November 1, 2025
બોપન્નાએ સોશિયલ મીડિયા પર કરી પોસ્ટ
તેમણે પોતાના એક્સ-હેન્ડલ પર લખ્યું, "ગુડબાય... પણ આ અંત નથી. તમે એવી ચીજને કેવી રીતે ગુડબાય કહી શકો જેણે તમારી જિંદગીને ખરા અર્થમાં એક નવી ઓળખ અને પ્રસિદ્ધી આપી હોય ? જોકે, આ પ્રવાસ પર 20 અવિસ્મરણીય વર્ષો પછી, સમય આવી ગયો છે... હું સત્તાવાર રીતે મારું રેકેટને વિરામ આપી રહ્યો છું. જેમ જેમ હું આ લખી રહ્યો છું, મારું હૃદય ભારે અને કૃતજ્ઞ એમ બંને લાગે છે."
રોહન બોપન્નાની ભાવુક પોસ્ટ
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભારતના કુર્ગના એક નાના શહેરથી મારી સફર શરૂ કરવી, મારી જાતને સુધારવા માટે લાકડા કાપવા, સ્ટેમિના બનાવવા માટે કોફી એસ્ટેટમાં દોડવું, જર્જરિત કોર્ટ પર સપના જોવા, અને પછી વિશ્વના સૌથી મોટા મેદાનની લાઇટ્સ હેઠળ ઊભા રહેવું, આ બધું એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. ટેનિસ મારા માટે ક્યારેય માત્ર એક રમત રહી નથી. જ્યારે હું મારમાં ખોવાયો હતો ત્યારે આ રમતે જ મને એક લક્ષ્ય આપ્યું છે, જ્યારે હું તૂટી ગયો હતો ત્યારે મને શક્તિ આપી છે, અને જ્યારે દુનિયા મારા પર શંકા કરતી હતી ત્યારે મને વિશ્વાસ આપ્યો છે."